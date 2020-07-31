南海季風低壓或發展成熱帶氣旋　天文台料周末狂風大驟雨及雷暴

▲ 天文台預測，受該低壓區的外圍雨帶影響，華南沿岸未來一兩天會吹強風，有狂風大驟雨及雷暴。（資料圖片）

天文台表示，現時位於南海中北部的季風低壓中心附近組織鬆散，預計該季風低壓會在未來一兩日逐漸移向海南島至北部灣一帶。當該季風低壓接近海南島一帶時仍有可能進一步發展。若該低壓區發展成為熱帶氣旋，天文台會考慮發出熱帶氣旋警告信號，取代強烈季候風信號。

天文台預測，受該低壓區的外圍雨帶影響，華南沿岸未來一兩天會吹強風，有狂風大驟雨及雷暴，海面有湧浪，市民應留意天氣變化。隨著副熱帶高壓脊向西伸展，下周後期廣東沿岸驟雨減少。

根據天文台香港9天天氣預報，明日（8月1日）多雲，有狂風驟雨及幾陣雷暴，雨勢有時頗大。海面有大浪及湧浪，氣溫介乎26至29度；隨後幾天仍然多雲，有驟雨和雷暴，下周五（8月7日）開始短暫時間有陽光。

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責任編輯：陳子謙