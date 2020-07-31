  • 28°C
香港時間 : 2020731日 (五) 13:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

南海季風低壓或發展成熱帶氣旋　天文台料周末狂風大驟雨及雷暴

社會 13:09 2020/07/31

分享：

熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

天文台預測，受該低壓區的外圍雨帶影響，華南沿岸未來一兩天會吹強風，有狂風大驟雨及雷暴。（資料圖片）

天文台表示，現時位於南海中北部的季風低壓中心附近組織鬆散，預計該季風低壓會在未來一兩日逐漸移向海南島至北部灣一帶。當該季風低壓接近海南島一帶時仍有可能進一步發展。若該低壓區發展成為熱帶氣旋，天文台會考慮發出熱帶氣旋警告信號，取代強烈季候風信號。

天文台預測，受該低壓區的外圍雨帶影響，華南沿岸未來一兩天會吹強風，有狂風大驟雨及雷暴，海面有湧浪，市民應留意天氣變化。隨著副熱帶高壓脊向西伸展，下周後期廣東沿岸驟雨減少。

根據天文台香港9天天氣預報，明日（8月1日）多雲，有狂風驟雨及幾陣雷暴，雨勢有時頗大。海面有大浪及湧浪，氣溫介乎26至29度；隨後幾天仍然多雲，有驟雨和雷暴，下周五（8月7日）開始短暫時間有陽光。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳子謙

相關文章

【新冠肺炎】消息：本港今日新增約120宗確診個案 　連續10日破百宗
今日 12:55
【新冠肺炎】消息：本港今日新增約120宗確診個案 　連續10日破百宗
【新冠肺炎】觀塘增18宗確診　3人住紀律部隊宿舍
今日 10:33
【新冠肺炎】觀塘增18宗確診　3人住紀律部隊宿舍
【新冠肺炎】確診染疫何文田家居隔離 女患者離開住所法團主席報警求助
今日 10:11
【新冠肺炎】確診染疫何文田家居隔離 女患者離開住所法團主席報警求助
【新冠肺炎】新增20間食肆曾有確診者到訪　大埔爭鮮觀塘譚仔三哥上榜
今日 09:57
【新冠肺炎】新增20間食肆曾有確診者到訪　大埔爭鮮觀塘譚仔三哥上榜
【立法會選舉】12名民主派參選人被DQ裁定提名無效 包括楊岳橋岑敖暉及袁嘉蔚
16:03 2020/07/30
【立法會選舉】12名民主派參選人被DQ裁定提名無效 包括楊岳橋岑敖暉及袁嘉蔚
天氣 南中國海 天文台

最高瀏覽

【最新調查】韓國加濕器殺菌劑致67萬人健康受損　料1.4萬人死於吸入霧化消毒劑
11:40 2020/07/30
【最新調查】韓國加濕器殺菌劑致67萬人健康受損　料1.4萬人死於吸入霧化消毒劑
【生命鬥士】女拔高材生腦中風甦醒後如嬰兒　捱過逾10年康復路終於中大畢業
13:04 2020/07/30
【生命鬥士】女拔高材生腦中風甦醒後如嬰兒　捱過逾10年康復路終於中大畢業
【娛圈群組】確診四日才送院留院發高燒 鄧達智：同房病人咳嗽又不戴口罩
13:40 2020/07/30
【娛圈群組】確診四日才送院留院發高燒 鄧達智：同房病人咳嗽又不戴口罩