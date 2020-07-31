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【一日兩宗死亡】瑪麗醫院港泰護老中心91歲男病人早上離世　累計27宗死亡個案

社會 13:10 2020/07/31

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

本港死亡個案累計有27宗。

瑪麗醫院發言人今日（31）公布，一名確診2019冠狀病毒病的91歲男病人（個案編號：1339）於早上離世，患者是港泰護老中心院友，該間護老中心累計已有7人感染後死亡。另外，一名屯門醫院82歲康和護老院女患者病逝，詳情即看：【新冠肺炎】屯門醫院82歲康和護老院女患者病逝　累計26宗死亡個案

院方指瑪麗醫院91歲男病人有長期病患，他於7月10日因確診感染2019冠狀病毒病入住瑪麗醫院接受治療。病人情況持續惡化，延至今日上午11時34分離世。院方對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。連同上述個案，至今共有27名確診病人於公立醫院離世。

本港疫情未止，消息指，本港今（31日）日新增約120宗確診個案，即連續第10日確診數字破「百」宗，另外伊利沙伯醫院以及紅十字會總部都有初步確診個案，詳情即看:【新冠肺炎】紅十字會總部一人初步確診　即日關閉部分樓層

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記者：伍瑋瑋

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