【早午餐堂食】食肆恢復日間堂食限2人同桌　一家四口分2枱食飯

▲ 食肆今日恢復日間堂食，限2人同桌。（陳國峰攝）

新冠肺炎本地大爆發，港府要求全港食肆周三（29日）起全面禁堂食，但令不少市民須坐在街邊、公園用膳，當局昨日急轉軚，宣布今日（31日）起重新恢復食肆早午市堂食，惟一桌僅可坐2人，客人最多佔座位數目一半。有餐廳實施部分位置的食客需「打斜坐」，更有一家人因餐桌上限而分開用膳。

【早午餐堂食】政府明天起容許食肆恢復堂食至8月4日 時間由上午5時至下午6時前

全日禁堂食令市民須在街邊進食，更有市民以石壆作桌子，跪在地下用餐。政府昨日隨即「補鑊」，宣布今日起放寬早、午餐堂食，限2人一桌，即禁堂食措施推行2天後，政府再放寬堂食安排。

▲ 措施限餐廳客人最多佔座位數目一半。（陳國峰攝）

▲ 回復日間堂食後，建造業的人士可到餐廳用膳了。（陳國峰攝）

TOPick記者今早到太古廣場的餐廳視察，有部分餐廳的座位貼上白色膠紙，禁止食客坐在相關位置；另有部分檯面的對角位置同樣貼上膠紙。記者更發現有一家四口因同桌上限而需要分開2張檯用餐。

▲ 一家人因餐桌上限而分開用膳。（陳國峰攝）

【早午餐堂食】政府並沒有就取消全日禁堂食道歉 徐德義：理解為市民及業界帶來不便

食衞局副局長徐德義昨日於疫情記者會上表示，當局是參考外國做法，疫情嚴重時考慮在餐飲業加強防疫措施，亦明白措施令市民不便，故盡快制定另一種安排，即時回應有需要人士的困難。

他稱看見市民在不同地方用膳的相片，形容情況非常不理想：「相信市民有選擇的話都不會想在那裏進食。」被問到會否向市民道歉，他僅稱：「明白市民困難，故盡快修正，令他們有適當地方進食。」

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記者：郭詩詩、陳國峰