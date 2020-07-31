元朗八鄉地主設閘收路費　村民申臨時禁令獲批

▲ 法官頒下臨時禁制令，禁止元朗八鄉下輋村地主或租客阻礙村民通過有關路段。（資料圖片）

元朗八鄉下輋村通往粉錦公路的部份車路，早前被地主設置金屬鐵閘，村民須付路費才能通過，而垃圾車及校車無法進入村內，村民遂入稟高等法院申請禁制令，法官今（31日）頒下臨時禁制令，禁止地主或租客阻礙村民通過有關路段，正式審訊則押後等候排期。

原告為簡水有、簡富強、簡貴安、簡成標及陳玉華。被告人為黃天龍及余東發，其中黃為涉案土地的地主，而余則是租客。

原告早前亦曾申請禁制令，其後遭法庭拒絕。原告今情況已出現改變，指被告一方在涉事路設置金屬鐵閘，即使村民願意支付過路費，亦不能通過，對村民做成不便，而且食環署垃圾車及學校校車亦無法進入下輋村內。

原告今天亦申請修改申索陳述書，及申請短期禁制令，禁止被告在聆訊有結果前，以任何方式阻礙村民通過涉案路段。

被告租客余東發於庭上回應指，自己早前已被地主退租，現時對涉案土地沒有控制權，但反對短期禁制令，指如果村民願意合作及支付路費，便不會構成不便，又指早前曾有村民故事以車輛堵路；地主黃天龍今天則沒有到庭應訊。

法官最終批准原告方申請，接納原告方情況有改變的說法，頒下臨時禁制令，及批准原告修訂申索陳述書，認為未有對被告構成不公。法官強調，臨時禁制令不會影響審訊結果，另外要求原告方在14天內聯絡法庭，以盡快安排審期。

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記者：王仁昌