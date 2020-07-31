【疫情減壓】中區達人帶路講掌故　探城皇街回味歲月樓情

▲ 遊中區古唐樓，不妨由中西區關注組創辦人羅雅寧帶路，會看出不同的層次味道。

香港的城市規劃往往冰冷無情，舊建築「話拆就拆」，但幸好坊間有不少有心人為舊區發聲，像2005年成立的中西區關注組，致力區內保育，最彪炳的功績就是當年成功將荷李活道舊警察宿舍剔出勾地表，成就了PMQ這古蹟活化。今次不妨跟這組織的創辦人羅雅寧（Katty）走入城皇街，由街的前世今生講起，如何演化為今天周末遊的文青小社區。

▲ 城皇街有寬長的石樓梯，17至19號這幢唐樓保留得尤其好，加上樹影婆娑，納涼相當不錯。( 攝影︰馮柏偉 )

▲ 城皇街旁的一間賣洋酒的商店，老闆找藝術家繪了這森林圖畫，成了新的打卡牆。( 攝影︰馮柏偉 )

從城皇街到卅間街

城皇街寬長的石樓梯，配以樹影婆娑，隱然造就了其劇場般的「招牌地勢」。羅雅寧（Katty）自幼在中區成長，這條樓梯不知走了多少遍，

城皇街兩旁的社區，以前名為「卅間」，PMQ旁也還有間「卅間街坊盂蘭會」的社堂。據說這源自百多年前有地主在這裏興建一列三十間房屋，逐漸成為地名。其範圍應泛指士丹頓街、必列者士街、城皇街、鴨巴甸街等街道。 有趣的是，中區的街都是鬼佬名多，如堅道的Caine、士丹頓街的Staunton等，偏偏城皇街就具中國色彩，因開埠後這兒下邊確有間城隍廟，甚至比文武廟還要早，後來雖拆了仍因而得名。

▲ 士丹頓街還有這間「卅間街坊盂蘭會」，足證卅間街的歷史。( 攝影︰馮柏偉 )

▲ Katty還製作了這本用英文介紹盂蘭節的小冊子，「外國人對盂蘭勝會的祭祀儀式及擺設好有興趣，故特作講解。」( 攝影︰馮柏偉 )

二戰時，卅間受炮火轟炸，許多房屋倒塌，亦成為大量貧民聚居之地。戰後社區重建，在永利街、城皇街、華賢坊建了各式的小唐樓，呈現了現時的樓宇面貌，也與堅道這些殖民時期眾「大班」的洋式大宅相異 。

▲ 昔日的必列者士街市，今天已活化為香港新聞博覽館，可惜因疫情關係暫時關閉。

Katty最記得城皇街下邊的士丹頓街，「全街都是市集，擺滿小販檔，賣菜、雞檔、肉檔還有大牌檔，極為熱鬧，到了90年代才慢慢消失，變為Soho區及單楝豪宅。」

▲ 城皇街旁有這塊小小的園圃，「我們看見土地閒置，要求市建局改作園圃，讓長者種種菜。」Katty說。( 攝影︰馮柏偉 )

成立「中西區關注組」 為唐樓保育出力

Katty作為資深中區街坊，眼見市區重建局在此插手後，默默為社區帶來變化，

他們揀重建的舊區，有些業主租戶無奈接受收購賠償，部分唐樓就如此拆掉。後來我和街坊成立「中西區關注組」，努力爭取保留這些具歷史價值的唐樓，他們接納意見後才收手，譬如街頭這棟，曾是華僑日報創辦人的住所及員工宿舍，有弧型的露台，古諮會現評了它為二級歷史建築，得以保存再活化。

▲ 這唐樓曾是華僑日報創辦人岑維休的住所及員工宿舍，其圓角露台極為優雅。( 攝影︰馮柏偉 )

Katty另外指著城皇街17至19號的一幢唐樓，3層樓高備典雅的露台，50年代翠綠的鍛鐵窗架，配以水磨石的樓梯，一五一十訴說著昔日庶民的精緻生活。「這楝保存得最好，因業主的下一代堅持不賣給市建局，現租了給外國人。但不是全部唐樓都咁好命，像旁邊的永利街，之前因拍《歲月神偷》而大熱，後來市建局將多楝的地下租出作NGO office，不是開放給社區，又重新髹漆至全部一式一樣，失去了歷史原味。」

▲ 今天的永利街唐樓粉飾一新，地舖變為Office，不能與社區互動，已失去歷史韻味。( 攝影︰馮柏偉 )

華賢坊西 停頓的歲月遺韻

但最教記者眼前一亮的，城皇街旁的華賢坊西這冷巷，一排的唐樓既沒活化，只是歲月靜好地默然「停留」，比城皇街的建築更raw更荒涼，Katty說以前這街有不少印刷廠，「都是不事雕琢的現代主義簡約建築，注重採光和通風，部分醜陋的鋁窗是後加的，最原本應是綠鐵窗甚至木窗。」

▲ 華賢坊西這冷巷，原味保留了戰後唐樓的原貌，很有歲月靜好feel。

Katty帶記者續走下邊的PMQ︰今天這裏已是文青聚落，但二戰前這裏原是中央書院，其地基及護土牆猶在。

二戰後書院被毁，後來校舍原址清拆，50年代才建這警察宿舍，正因為這裏有兩層的歷史痕跡，我們中西區關注組嘗試改變其規劃，政府才允保留此建築，否則可能已被改建豪宅。這裏另有一座少年警訊會所的建築，以前這區的小朋友，常在此玩耍的。

▲ PMQ的地基，仍保留了當年中央學院的地基。( 攝影︰馮柏偉 )

雜貨士多 「軾Dongpohk」回到童年時

返回城皇街17-19號那幢唐樓，原來的鐵閘還刻上「遠榮洗染」的字款，現在則變為「軾Dongpohk」小食精品店。店主Vincent說是受人之託，將此店重新set up，「本來是雜貨店，後來我將家中的古玩收藏在此擺放，形成這街坊士多的小店。」

▲ Vincent背後的圖案轉動時鍾為鎮店之寶，「途人常都被它吸引，但當然是非賣品啦。」( 攝影︰馮柏偉 )

「軾Dongpohk」開業只有1個月左右，Vincent本身研究香港工業，家裏甚多舊物，店上的圖案轉動時鍾，童年時用過圈藤椅、汽水廣告牌、原子粒收音機等都是他的收藏，兼售零食汽水，「這裏也寄售各式本地手作製品，如香港製的茶味雪糕、果乾，以及首飾和瓷器等，製瓷器的藝術家Espella，她的出品連香港米芝蓮餐廳也使用。」

▲ 「軾Dongpohk」會寄售各式本地手作食品，如前記者阿比所製的菠蘿乾，一包43元。( 攝影︰馮柏偉 )

Vincent說開設「軾Dongpohk」的原因，是想跟街坊和客人有一點互動，「在此吃杯雪糕，聊聊天，這樓梯周末偶爾還有放映會或音樂會，氣氛不錯的。」

撰文︰馮柏偉