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【娶老婆論】中大畢業生發表搵中產老婆論　勸喻師弟：搵老婆要搵有家底

親子 14:45 2020/07/31

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

中大畢業生勸喻師弟應找中產家庭背景的女生作為老婆。

尋找另一半除了二人能夠夾得來，有人認為對方的家庭背景也是重要。一名中大畢業生日前於Facebook專頁「CUHK Secrets」中發表中產老婆論，打破有師弟認為「搵老婆要搵個無咁叻」的迷思。

一名於香港中文大學畢業4年的男生於Facebook專頁「CUHK Secrets」中發文，指畢業4年後，認為一定尋找有「家底」的老婆，「起碼要中產」。

男生指，最近認識2名女生，二人均是三年前畢業，A女生中學讀名校，後來於中大修讀「半神科」，現時月入6萬，家人均是中產人士。而B女生中學讀屯門邨校，大學並非三大，現時月入2萬，家住公屋。

批評女生不求上進 不會增值自己

男生自己月入6萬，雖不介意另一半薪金低於自己，但不認同B女生不求上進的心態。他批評B女生：

她係嗰種求求其其、知足會陪男人捱，唔介意你有冇錢嘅女仔。

他認為，B女生對自己沒有要求，令他對自己漸漸也沒有要求，失去學習心。

男生又批評B女生懶散，曾想她進修增值自己，望賺取更多薪金。

佢有父母要養，佢就同我講要知足，但佢有冇諗過自己有冇條件知足？佢父母身體有問題嗰陣，佢仲邊有條件講知足？

聰明女生能有助二人成長

然而，A女生不但有目標，而且對自己有要求，經常學習新知識，熱愛工作。發帖男生大讚：

因為佢咁，令我更想一齊進步。佢會好好計劃未來，會一齊諗進修，搞副業嘅問題。

他表示，與A女生一起會讓他感覺人生充滿希望及樂趣。他又指，他身邊很多男性認為與老婆夾得來就可，不需富有及聰明，「但咁諗好錯，B咁嘅女人，同你再夾，都會拖垮你同下一代。」

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責任編輯：王明芳

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