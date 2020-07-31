【新冠肺炎】《絕命毒師》視帝拜仁鈞士頓中招 康復出院呼籲勤洗手戴口罩 娛樂 13:54 2020/07/31 分享： 熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查 ▲ 金球視帝拜仁鈞士頓自爆曾患新冠肺炎。 人氣美劇《絕命毒師》（Breaking Bad）男主角、金球視帝拜仁鈞士頓（Bryan Cranston）在今日（7月31日）於社交平台上載一條短片，片中他在捐血，他自爆原來曾患上新冠肺炎，尚幸現時已康復。 從片中所見，年屆64歲的拜仁鈞士頓精神不錯，他表示其血漿內有抗體，所以捐出血液以助科學研究。同時，他呼籲稱：「不要忘記洗手、保持社交距離及戴口罩。」 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【Apple TV+電影】湯漢斯自編自演《雷霆戰艦︰獵犬號》 化身艦長感抗疫如二戰抗德軍潛艇 11:11 2020/07/06 【Apple TV+電影】湯漢斯自編自演《雷霆戰艦︰獵犬號》 化身艦長感抗疫如二戰抗德軍潛艇 【Apple TV+電影】湯漢斯親解《雷霆戰艦︰獵犬號》 自編自演美國驅逐艦艦長【有片】 15:12 2020/07/09 【Apple TV+電影】湯漢斯親解《雷霆戰艦︰獵犬號》 自編自演美國驅逐艦艦長【有片】 【禍不單行】天后麥當娜曾確診新冠肺炎又患痛症 61歲娜姐自爆接受治療令軟骨再生 12:08 2020/05/14 【禍不單行】天后麥當娜曾確診新冠肺炎又患痛症 61歲娜姐自爆接受治療令軟骨再生 【新冠肺炎】日本人氣藝人橫濱流星確診 與濱邊美波觀月亞里莎有工作接觸 10:17 2020/07/22 【新冠肺炎】日本人氣藝人橫濱流星確診 與濱邊美波觀月亞里莎有工作接觸 【新冠肺炎】再有荷里活明星確診 《轟天炮》米路吉遜患新冠肺炎 11:33 2020/07/24 【新冠肺炎】再有荷里活明星確診 《轟天炮》米路吉遜患新冠肺炎 荷里活 金球獎 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 美國 電視劇 演員