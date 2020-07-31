【新冠肺炎】《絕命毒師》視帝拜仁鈞士頓中招　康復出院呼籲勤洗手戴口罩

▲ 金球視帝拜仁鈞士頓自爆曾患新冠肺炎。

人氣美劇《絕命毒師》（Breaking Bad）男主角、金球視帝拜仁鈞士頓（Bryan Cranston）在今日（7月31日）於社交平台上載一條短片，片中他在捐血，他自爆原來曾患上新冠肺炎，尚幸現時已康復。

從片中所見，年屆64歲的拜仁鈞士頓精神不錯，他表示其血漿內有抗體，所以捐出血液以助科學研究。同時，他呼籲稱：「不要忘記洗手、保持社交距離及戴口罩。」