【心碎遺體照】醫療系統崩潰醫護缺人手　一夜間8產婦分娩7嬰兒夭折亡

▲ 津巴布韋由於醫護缺人手，一夜之間有8名婦女入院生產，卻只有1個嬰兒順利出生。

新冠肺炎疫情全球爆發，世界各地確診人數急增，致醫療系統崩潰，醫護人員承受巨大壓力。非洲國家津巴布韋由於醫護缺人手，也沒有足夠醫療資源幫助婦女接生下，一夜之間有8名婦女入院生產，卻只有1個嬰兒順利出生，剩下7名嬰兒夭折死亡。

疫情令醫護人手短缺

綜合外媒報道，新冠肺炎疫情重創各地，多國醫療系統崩潰，大量醫護受感染，前線人員承受大壓力，位於非洲南部的內陸國家津巴布韋共和國的醫護，在7月初發起罷工，要求政府提供足夠的防護裝備，造成醫院人手更短缺。

津巴布韋的中央醫院Harare Central Hospital臨床醫生Peter Magombeyi在周三（29日）於twitter發帖文，在27日晚上，有8名婦女入院生產，但只有1個嬰兒順利出生，剩下7位嬰兒因人力、藥物、血庫不足等因素不幸夭折。醫生上載了2張相片，其中一張是列有當天接生8名嬰兒的醫療記錄，見有多處用紅筆寫下0/10，醫生解說那是代表沒有生命跡象。

一夜7名嬰兒死亡

另一張照片令人非常痛心，以綠色毛巾包裹的7具嬰兒屍體整齊排列在桌上。據悉27日當晚有8名孕婦剖腹產子，其中7名難產，當中2名產婦子宮破裂需盡早開刀，剩幾名醫護來不及即時做手術，釀成悲劇，嬰兒死在母親的骨盆裡。

在8名孕婦媽媽中，只有一位笑著回家……

醫生Peter表示這些悲劇每天都出現，但醫護束手無策，只能眼睜睜看著孩子死去，對家庭或醫生來說都是一種折磨，呼籲政府、民間採取行動拯救母嬰。

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責任編輯：王明芳