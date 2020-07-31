【JOOX音樂大獎】莫文蔚《呼吸有害》奪TOP聽推介OST首位 胡鴻鈞共奪五獎

▲ 胡鴻鈞共奪五獎。（大會提供）

音樂串流平台JOOX發布本年度第二張「JOOX TOP 聽推介」(2020 JOOX TOP MUSIC AWARDS）成績表，全數55個獎項經已順利誕生，莫文蔚《呼吸有害》成TOP聽推介OST首位，Dear Jane《銀河修理員》引香港人共鳴 ，成為【TOP 聽推介本地歌曲】第一位及【TOPSING推介K歌】第二位！

Dear Jane同時得到【TOP 聽推介ARTIST】第二位，奪三獎成今季大贏家之一，四子表示：「感謝Wyman填了這份十分有意思並引起大家共嗚的詞。我們最近正忙於錄製大碟《Limerance》，很久沒有出大碟，所以十分興奮。

專輯內所有的歌也是關於愛情，當中亦有很多新的嘗試，希望可以盡快完成，然後讓大家聽見及享受我們的音樂!」

衛蘭《她整晚在寫信》奪【TOP 聽推介ARTIST】第三位，同時得到【TOP 聽推介本地歌曲】第六位。

▲ 衛蘭成績不錯。（大會提供）

衛蘭分享了得獎感言：「多謝JOOX聽眾投我一票，我亦想送這首歌給側田，多謝他寫這首歌並給了我們音樂上的啟發。我最近有努力寫歌及錄歌，因為即將會有一首自己寫的新歌面世，希望大家會喜歡。這段時間大家要Stay Safe and Stay Strong!」

樂壇新力量林家謙、許靖韻、姜濤及JC陳泳彤亦絕對不可輕視，四位90後歌手善於透過音樂傳遞信息，感染身邊的人，今季囊括多個JOOX音樂獎項。

《呼吸有害》TOP聽推介OST首位

莫文蔚相隔多年再次推出的廣東歌《飛虎之雷霆極戰》主題曲《呼吸有害》，位列【TOP聽推介OST】榜首。

▲ 莫文蔚廣東歌《呼吸有害》大受歡迎。（大會提供）

胡鴻鈞主唱的兩首電視劇歌曲《降魔的2.0》插曲《凡人不懂愛》 及《降魔的2.0》主題曲《十字路口》則是第二及第三位。這季榜上有名的均是本地電視劇及電影歌曲，包辦了OST榜的頭十位。

同時胡鴻鈞又以《凡人不懂愛》 獲「JOOX樂迷最愛OST」、TOP聽推介artist之一、及JOOX樂迷最愛Artist，足證本地音樂人的實力。