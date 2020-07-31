【殺手】李佳芯街頭簽書有感而發　《心之所往》Ali：願在風雨飄搖日子能用笑容帶過

▲ Ali街頭簽書有感而發。

視后李佳芯（Ali）在TVB新劇集《殺手》演的師奶Cash展喜劇，更做才女推出散文集《心之所往》。可惜本地疫情第三波爆發，書展宣布延期，李佳芯原定在書展舉行的簽書會粉絲見面也要延期。

昨晚（7月30日），李佳芯（Ali）在社交媒體分享因路邊簽書而有感而發。

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▲ Ali在《殺手》表現出色。（取自Ali IG）

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李佳芯街頭簽書

Ali昨晚在IG分享簽書的照片，並配文：

後來 簽書會延期了，那天 我在街頭簽書了，過後，



發現美麗的眼睛

接納缺失的自己

包容別人的大度

願意改變的心態

割捨傷痛的能力

無懼相信的勇氣

伸手助人的真誠

無私分享的胸襟

擁抱幸福的權利



努力學習，如何學習，但願在風雨飄搖的日子能用笑容帶過，祝福即使不在最好的年華也能遇上對的人。

李佳芯的作品受到網民的認同，甚至有人留言詢問能在何地可遇見Ali簽書。

雖然書展延期，但無阻書迷的熱情，不少網民留言分享讀後感，當中不乏稱讚Ali好文采，是真正的文青女神。

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▲ Ali在《殺手》表現出色。（取自Ali IG）

李佳芯生活貼地親民

2012年以30歲之齡過檔TVB的Ali，當時身邊出現不少反對的聲音，但Ali堅持所想，以行動證實自己昔日的決動，由小三到成為女主角。

李佳芯在2018年，即入行的第10年，憑《BB來了》奪得視后。

榮升視后，Ali作風貼地，媒體亦不時拍到她光顧平民小店。

李佳芯接受TOPick訪問時表示:「因為昔日的生活才有今時今日的我，所有事都是累積回來，沒需要去到一個位置就推翻曾經建立我的所有事，這是很重要。」

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