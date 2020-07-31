患抑鬱症清潔工勒斃外孫囚5年　官斥女兒亦有責任

▲ 被告簡桂芳（紫衣者）今日於高等法院被判囚5年。

患有抑鬱症的清潔工因不堪獨力照顧外孫，兩年前帶同外孫租住酒店時，乘外孫熟睡期間將外孫勒斃，清潔工早前被控謀殺罪受審，惟陪審團經議後無法達成大比數裁決，法官解散陪審團後，控方接納被告承認誤殺罪，被告今（31日）於高等法院被判囚5年。法官判刑時批評死者母親亦有責任，明知被告需日做3份工養孫仍不予協助。

涉案被告簡桂芳（55歲）原本被控2018年3月18日謀殺六歲外孫鄭霆軒。辯方今作進一步求情時，呈上立法會議員張超雄及被告女兒，即死者母親的求情信，辯方指張於信中提及有特殊需要的小朋友，惟法官聞即指，案中沒有證據指死者有特殊需要。

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辯方續指，案發時被告受抑鬱症及人格障礙影響，而死者母親的信件反映她已原諒被告，但法官批評死者母親亦有責任，她明知被告需日做3份工，仍拒絕提供協助，因此她亦有責任。

法官判刑時指，本案是一宗悲劇，令一個本來快樂活潑的6歲小童失去性命，被告的生活雖然辛苦但並不罕見，她於93年曾因短暫性精神失調而求醫，而起因是基於她的性格、迷信，以及當時社會背景施予她的壓力，此後被告需定期覆診。

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法官續指，被告對於照顧死者感到心力交瘁，亦有經濟壓力，被告又認為死者不正常，因此產生殺害死者的念頭，此舉除了是因為受抑鬱症影響外，更因為被告本身的性格，她往往會用極端方法應對壓力，對道德和法律有不尋常的看法，無疑被告是一個關心和深愛孫兒的外婆。

法官又指，雖然張超雄的信件提及有特殊需要的小孩子，但法官強調死者是一個正常的小孩子，與一般6歲小孩子無異，只是被告對於對錯有嚴謹的標準，甚至連成年人都難以應付被告，更何況是一個6歲小童？死者只是以自己的方法去表達他對被告的不明白，而非不正常。

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法官認為雖然被告患有中度至嚴重的抑鬱症，但其罪責仍十分高，法官留意到案情顯示，被告於案發當日曾向女兒訛稱她會與男友及死者一同晚膳，因此叫女兒毋須過來，並刻意帶死者到酒店，以及乘死者熟睡時將他勒斃，反映被告並非一時衝動，而是有計劃犯案。法官因此以判囚7年半為起點，最後判以被告入獄5年。

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記者：楊詠渝