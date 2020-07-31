【中秋節2020】Klook推多個酒店及餅店月餅早鳥優惠　皇玥+Häagen-Dazs+恆香老餅家53折起【附優惠詳情】

▲ Klook與多間酒店及餅店推出月餅早鳥優惠。

中秋節雖然還有一段時間才到，但不少店舖已推出月餅早鳥優惠，Klook推出多間人氣話題月餅、酒店月餅及傳統月餅精選。此外，大家買月餅同時，還可享用DBS信用卡優惠！

TOPick精選了6間餅店、雪糕店及酒店的月餅早鳥優惠，包括皇玥、Häagen-Dazs™、香港W酒店、榮華餅家及恆香老餅家，詳情如下：

皇玥月餅

由奶黃月餅之父及米芝蓮二星大廚創辦的皇玥今年推出一系列流心月餅禮盒早鳥優惠，7月31日前訂購更低至74 折！

新推出流心月餅時尚禮盒，每盒共有6個月餅，另有首創流心芝麻月餅、流心貓山王榴槤月餅、流心薑汁月餅、陳皮紅豆沙月餅共6種口味。

時尚系列 — 經典流心雙輝6件 流心奶黃及流心芝麻 原價：HK$338 早鳥優惠價：HK$258

時尚系列 — 流心貓山皇榴槤6件 原價：HK$328 早鳥優惠價：HK$248

Häagen-Dazs™

Häagen-Dazs™今年一口氣推出10款各具特色的禮盒，也推出早鳥雪糕月餅優惠，8月17日前購買可享低至7折優惠，購買兩盒或以上，每盒均可獲贈單球雪糕券；購買五盒或以上，每五盒可獲贈 Thank you gift 禮券乙套！

七星‧追月（8件裝） 原價：HK$688 早鳥優惠價：HK$470

彩花‧盈月（9件裝） 原價：HK$1,118 早鳥優惠價：HK$778

愛 ‧ 復 古（4件裝） 原價：HK$338 早鳥優惠價：HK$230

W酒店

香港W酒店推出66折月餅禮盒優，迷你奶黃月餅配上瑜茶舍的武夷大紅袍，更以新潮銀色金屬鐵盒作為包裝，送禮自用一流！

迷你奶黃月餅 （六個）配5克武夷大紅袍（兩包） 原價：HK$438 早鳥優惠價：HK$285

香港朗廷酒店

香港朗廷酒店即日起至7月31日推出獨家早鳥月餅禮盒優惠，凡購買每盒月餅禮盒，即送香港朗廷酒店Main St. Deli 港幣50元現金券1張。

香港朗廷酒店今年推出的月餅禮盒，以寓意熱情美滿的繡球花點綴，為傳統佳節添上時尚魅力。當中包括「迷你奶黃月餅」，以及包含三款口味的「迷你錦繡月餅拼盒」，有齊奶黃、陳皮豆沙和蛋黃白蓮蓉。

迷你奶黃月餅 (6件裝) 原價：HK$428 早鳥優惠價：HK$288

迷你錦繡月餅拼盒（6件裝－奶黃，陳皮豆沙和蛋黃白蓮蓉) 原價：HK$428 早鳥優惠價：HK$288

恆香老餅家

恆香老餅家的月餅早鳥優惠即日起至7月31日，更可享低至53折。恆香首創自製白蓮蓉，元朗自設蓮蓉廠，恆香師傅仍保留以古法銅鑊炒煮，以保存純正蓮蓉清、甜、香三大重要元素，質地細膩如綢，甘香挺身，色澤油潤剔透。

雙黃白蓮蓉月餅 原價：HK$370 早鳥優惠價：HK$196

金華火腿伍仁月餅 （4 件裝） 原價：HK$395 早鳥優惠價：HK$208

四喜滿堂（雙黃白蓮蓉 月餅、雙黃蓮蓉月餅、 雙黃紅荳沙月餅、伍仁 月餅） 原價：HK$370 早鳥優惠價：HK$196

榮華餅家

榮華餅家推出早鳥月餅禮盒優惠低至58折，除了經典的榮華三黃白蓮蓉月餅，今年榮華聯乘了B.Duck 小黃鴨推出B.Duck小黃鴨流沙奶黃月餅，1盒內有4個印有可愛B.Duck模樣的月餅，每盒更附送保溫午餐袋，實用又可愛。

小黃鴨流沙奶黃月餅 （4個） 原價：HK$278 早鳥優惠價：HK$178

三黃白蓮蓉月餅 （4個） 原價：HK$388 早鳥優惠價：HK$226

月餅禮盒預訂DBS信用卡優惠

新Klook用戶及現有用戶憑指定DBS信用卡付款購買指定月餅禮盒滿HK$200，可享高達5折優惠。

付款時請兌換優惠碼，新用戶最高現金折扣額為HK$150 「DBSSUMMER5」（新Klook用戶），現有用戶最高現金折扣額為HK$100，並可使用優惠碼3次。「DBSSUMMER8」（現有用戶）。

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責任編緝：王芷瑩