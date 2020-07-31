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梁振英斥黃之鋒誹謗　強調全家都無英國照護

政治 15:01 2020/07/31

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

全國政協副主席梁振英強調，家人並沒有持有英國護照（資料圖片）

被DQ立法會參選資格的前香港眾志黃之鋒，剛開記者會批評港府無基礎押後選舉。黃之鋒席間提及，前特首、全國政協副主席梁振英一家都擁有外國護照「做英國人」。不過，梁振英隨即在個人社交網站發文澄清，自己一家並無人有英國護照，隔空批評黃之鋒「信心雌黃」，強調「我保留控告誹謗的權利！」

梁振英卸任特首後，於社交媒體一直十分活躍，亦緊貼民主派的言論並立即反擊。對於黃之鋒今次點名自己家庭有英國護照，梁振英說：「事實是自己和三名子女，從來沒有申請或取得，而其太太亦已放棄英國護照，批評：「黃之鋒從來沒有向我求證，信口雌黃，我保留控告誹謗的權利！」

事實上，英國早前為持有BNO港人提供入籍方案，中央考慮不承認BNO作旅遊證件反制。人大常委譚耀宗昨日提到，中方可能不讓持BNO港人，不能再做中國公民，這樣便可能影響港人永久性居民身份，以及不能持回鄉證到內地等。

有政界中人認為，目前大約有30萬人持BNO護照，但只要市民不主持申報，當局亦無從知曉，而且，英國政府已提醒，97年後出生的港人如申請赴英，不需要持有BNO護照或過期BNO護照，只要提供外國護照即可。換言之，中方一旦採取有關反制措施，都是政治取態大過實際影響。

撰文 : 傅流螢

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