【女性自強】Slasher身兼瑜伽導師婚禮統籌多職　疫情下收入跌8成開網店變陣求生

▲ 林淑燕（Ingrid）做了Slash十多年，要轉職KOL另謀出路。

疫情下各行業皆受衝擊，收入向來不穩定的斜槓族（Slasher）更是大受影響。身兼瑜伽教練/婚禮統籌師/活動司儀/配音員/Demo歌手的林淑燕（Ingrid）苦笑說：「年初至今，大部分工作都要取消或延期，收入跌了8至9成！」逆境下，她如何發揮Slash族所長，重整自己，變陣求生？

▲ Ingrid經常獲邀做活動司儀。但疫情下，過去7個月司儀的工作大減。（被訪者提供）

80後的Ingrid 於香港理工大學主修時裝及紡織系，曾有志向時裝設計方面發展，奈何她在2003年畢業時遇上沙士，搵工艱難，最後只有公正行聘請她當實驗室助理。

我的工作是協助驗布，但只做了3星期，就被人炒了！當時的老細話我性格不適合，因為我太活躍、好多嘢講，而我當時的同事工作時都很沉着、很專注的。

Ingrid坦言初出茅蘆時處事不成熟，成為她畢業不久即失業的主因，但好動的她不適合坐定定的工作也是關鍵，她說家人因此建議她學一技之長維持生計。

三家姐知道我高中時已接觸瑜珈，便建議我進修並考取導師資格，我慶幸自己身體柔軟度高而學習得較快，於2003年年底起便開始教學了。

▲ Ingrid教瑜伽十多年，疫情下則轉為網上開班。（被訪者提供）

教瑜伽由失業開始

Ingrid說沙士之後，港人開始注重健康，教瑜伽的工作機會漸多。她曾教親子瑜伽，又開班教年長人士，從中得到不少滿足感。「曾經有學生初來學瑜伽時要扶拐杖，跟我上過一個課程後，變得健步如飛。又有些學生上了堂後，痛症漸消失，令我振奮。」

由於教瑜伽薪金能夠應付她的基本生活，同時又有很多空餘時間，於是Ingrid便趁機發展她一直喜歡做的事，如唱歌、司儀、配音及拍攝等工作。

性格主動的她常毛遂自薦找機會，用心做好工作然後累積了口碑，令她漸漸成為Slash族。她形容2009年至2019年為其職涯上的「黃金十年」，最忙時候試過一個月不放假，每天都有各種工作。

▲ Ingrid既當婚禮統籌也會兼任司儀，她表示因工作屢獲客戶讚賞而大有滿足感。（被訪者提供）。

司儀表現受稱讚

Ingrid稱：「瑜伽班的學生很穩定，活動司儀及統籌經驗累積了一段日子後，得到客戶的讚賞推介，令工作不斷。統籌工作發展也順利，更曾經有家庭客戶，子女結婚、兒孫百日宴共10個喜宴都選用我們團隊的服務。」

她說其司儀工作平均一場收幾千元。「好景時候，一日走兩場， 一個月如果有10場，都有4、5 萬元收入了。而且做司儀佔的時間較少，算是較易賺的快錢。」

她指出不同類型的工作都有淡旺季，正因為其身兼多職可以互補不足，可是疫情來襲，令她各個範疇的收入都大受影響。

自從年初做了兩場銀行活動的司儀後，活動和婚禮的司儀的工作都是零！幸好我還有年尾的婚禮統籌工作，但現在情況難料，唯有幫客人度Plan B、Plan C。

▲ 熱愛唱歌的Ingrid早期常毛遂自薦爭取唱廣告歌、當Demo歌手等工作。（被訪者提供）

開源節流自我增值

瑜伽班方面，由於健身室都被迫關門，她唯有改為網上教學。她慶幸大部份學生都能輕鬆掌握，也樂於繼續使用視像教學模式。

面對過往7個月收入跌了8至9成，有何應對方法？她就慶幸多年來不穩定的工作，令她學懂積穀防飢：「一直都有儲蓄、買保險及投資，2014年我一時衝動將香港某屋苑單位賣了，曾經好後悔，後來我便和姐姐合資購買馬來西亞的單位出租，幸好也帶來一些收入。」

▲ 疫情下，Ingrid開拓新路，和朋友建立網上生活平台，和女性朋友分享扮靚心得。（被訪者提供）

為了節流，獨居十幾年的Ingrid近期也搬回和家人同住了。她坦言最初不太適應，但愈來愈珍惜與家人相處的時光。

與此同時，她又不斷自我增值：學習拍片剪片、策劃製作影片，還學化粧、茶藝、氣功。

Ingrid自言做 Slash 十幾年累積經驗，最大得著是應變能力及接受能力比較強，也善於運用手上的資源整合，發掘不同的可能性。近期，她就和朋友建立一個網上平台，分享女性養生、護膚、穿搭的心得，兼發展生活百貨網店生意，希望能開拓另一收入來源。

▲ Ingrid近期她就嘗試搞網店，主攻女性客戶。（被訪者提供）

對於收入銳減，疫情又沒完沒了，Ingrid坦言最初十分失望、擔憂，但回想曾經遇過兩次交通意外，她倒是深切明白世事無常，能夠健康活着便有希望。責任感強的她說，以往為投入工作捨不得放超過一星期的假，怕失去工作機會。現在她倒覺得應藉此個工作真空期重整自己，從中學習，若能把握，便是成長的好機會。

記者：胡慧雯