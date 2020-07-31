【外賣優惠】置地廣場EATO推出外賣自取餐單 逾10間食肆酒吧外賣低至5折【附外賣餐單】
精明消費 15:06 2020/07/31
在疫情持續，以及最新堂食及限聚令防疫措施下，置地廣塲全新餐飲概念LANDMARK EATO中的多間人氣食肆，在疫情期間會推出不同外賣優惠，讓大家安坐家中或辦公室享用到更多星級餐廳美食。
意大利菜COVA Caffe
- 精選菜式︰和牛肉醬自家製千層麵（$208）、焗法國鱈魚配蒜香牛油檸檬汁（$268）
- 外賣自取可享8折
地址︰置地歷山2樓203號舖
電話︰2522 1833
健康輕食Green Common
- Go Green Cafe全日提供Fusion菜式及grab-n-go健康輕食
- 精選外賣自取可享5折
地址︰置地歷山B樓B2號舖
電話︰3582 4463
和風料理kikusan
- 多款點心、飯、麵、五穀米壽司及小食
- 晚市限時外賣自取可享8折
地址︰置地廣塲中庭B樓B13-16號舖
電話︰2521 3344
前衛泰菜Mak Mak
- 精選菜式︰虎蝦冬蔭公（$198）、海鮮肉鬆菠蘿炒飯（$148）
- 外賣自取可享9折
地址︰置地廣塲中庭2 樓217A號舖
電話：2983 1003
精緻美食Morty’s Delicatessen
- 精選菜式︰煙燻牛肉三文治（$120）、芝士肉汁薯條（$88)
- 於Morty’s 網站下單外賣滿$150可獲贈葡萄酒一瓶 (每日下午6時後)
地址：怡和大廈LG樓12-14號舖
電話：3665 0900
日式居酒屋ZUMA Restaurant
- 精選菜式︰麥麵鼓醬燒雞腿肉丼飯（$358）、銀鱈魚西京燒丼飯（$388）
- 晚市外賣自取滿$2,000可獲贈香檳一瓶
地址︰置地廣塲中庭5樓501-503號舖
電話︰3657 6388
新派美食廣場BaseHall
- 由10間知名食店及酒吧全部設有外賣，包括Roti Tori、Honbo、Moyo Sik、Return of Lemak、Co Thanh、Westside Taqueria、Treehouse、Cookie DPT、Pub 1842及BaseHall Bar
訂購網址︰https://order.basehall.hk/HomeConfig
記者︰黃依情