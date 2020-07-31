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技術員毁社民連道具棺材　判感化18個月

社會 15:09 2020/07/31

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

被告為鄧惠忠於‪東區裁判法院被判18個月感化令。（經濟日報資料圖片）

社民連去年10.1發起遊行，期間數名政見不同人士疑突然衝破警方防線，其中1名實驗室技術員及1名地盤工人涉徒手及用雨傘破壞1個道具棺材，同被控1項刑事毁壞罪，技術員早前承認控罪，今（31日）於‪東區裁判法院被判18個月感化令，並須支付500元堂費。‬

涉案兩被告為鄧惠忠（32 歲，實驗室技術員）及孫國榮（64 歲，地盤工人），兩人被控1項刑事毁壞罪，控罪指他們於2019年 ‪10 月 1 日‬，在‪灣仔軒尼詩道 130‬ 號外，與其他不知名人士無合法辯解而損壞屬於社會民主連線的1個黑色棺材道具，意圖罔顧該財產是否會被損壞。

孫早前缺席法庭聆訊遭通緝，鄧則承認控罪，案件押後至今判刑，以為鄧索取感化報告。裁判官判刑時指，其報告內容正面，並指他適合接受感化，建議判以12個月感化令。裁判官接納報告建議，但指要將感化令延長至18個月，期間被告要保持行為良好，以及依照感化官指示參與有助更生的社區活動，並須‪交付500元堂費。‬

案情指，社民連於2019年 10 月 1 日發起遊行，其成員上午在灣仔起步前往示威區，他們抬著1個由黑布及紙皮製成、以鐵柱支撐著的道具棺材。一班政見不同人士出現並阻礙他們遊行，包括被告在內的 4 至 5 人突然衝破警方防線，徒手及用雨傘手破壞道具棺材，令它破損及分離，被告其後被捕。

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記者：林欣樂

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