【減肥大作戰】間歇性斷食有助修復細胞消脂減肥　營養師解構16/8及5/2斷食法利弊

▲ 營養師李棋華Rosanne Lee近日就分享了「16/8」和「5/2」兩種斷食方法的利弊。

斷食減肥近幾年在坊間愈來愈流行，許多明星如森美、大S徐熙媛、楊冪等都試過用斷食法來減肥Keep Fit，但究竟斷食有甚麼好處和壞處？營養師李棋華Rosanne Lee近日就分享了「16/8」和「5/2」兩種斷食方法的利弊，趁著炎夏想修身的人士不妨參考一下。

Rosanne最近在Facebook分享「16/8」和「5/2」兩種比較常見的斷食方法，「16/8」間歇性斷食即是限制一日24小時內，8小時進食，其餘16小時空腹，停止食任何食物，除了水份和一些維他命。

這種方法對於不吃早餐的人較易實行，但Rosanne指出，習慣食早餐的人，假如7點食早餐，最後一餐就要在5點完成，執行上比較困難。而且比較難捱肚餓，有機會維持一段短時間後食得更多，很難維持長時間。

至於「5/2」間歇性斷食比較多人採用，規範一星期內有兩日減少進食，在這兩天期間，女士限一天攝取 500kcal，男士攝取600kcal，透過控制熱量攝取來減肥。好處是平均一星期整體攝取量減少，執行上較容易。但壞處是必須要計準熱量，亦易產生報復式心態，斷食後瘋狂攝取高熱量食物。

三類人士不適合採用斷食法

對於哪種斷食法較可取，Rosanne表示是因人而宜，而她引述有研究曾指出，短期斷食會有好處，包括增加細胞修復、改善血糖以及消脂減肥。但她就提醒，有三類人士不適合採用斷食法：

孕婦：除了孕婦自己營養需要，還要供給嬰兒成長，故此不能斷食。

糖尿病人士：病人會注射胰島素促進劑，令血糖下降，如不進食會令血糖過低，有機會暈倒。

老人家、小朋友：抵抗力較弱，需要足夠營養維持身體需要，不能斷食。

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責任編輯：陳昊淋