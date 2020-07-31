【辣伙頭‧開火】陳欣妍被委派做隊長壓力落淚　挑戰廚藝用最低價煮海南雞

▲ 陳欣妍在《辣伙頭‧開火》首四集就要面對製作海南雞飯等難題。（ViuTV提供）

ViuTv播出第二季烹飪淘汰比賽節目《辣伙頭‧開火》，上季成功打入總決賽的的陳欣妍（Shirley）今季繼續有份參與。

她在《辣伙頭‧開火》首四集就要面對製作海南雞飯及梳乎厘班戟等難題，但卻因為突發問題一度落淚：「記得第一集自己就被委派做隊長，心情好忐忑，因為覺得責任重大，自己無經驗、能力有限，唯有盡力。」

今次節目的八位參賽者分成兩組，利用有限資金在實體餐廳營運生意，面對選料、烹調、樓面等各式各樣困難。

▲ 陳欣妍在《辣伙頭‧開火》面對不少廚藝難題。（ViuTV提供）

【戰毒】黃宗澤周秀娜新劇連場咀戲 Chrissie錫得激烈：拍到嘴唇紅紅腫腫

一眾參賽者要在短時間內學懂製作不同菜式，加上要挑選低成本食材，因此面對的壓力也不簡單。

Shirley透露比賽前思考去哪入貨買雞都想了很久：「我們去了很多雞檔，又問了好多朋友，因為想便宜些，最後找到間願意平些，但就沒有送貨，唯有自己拿著8隻雞拎去材料集合點。」

她更笑言經過今次後自己已變成揀雞高手，又找了朋友學習海南雞飯的煮法，獲益良多：「今次拍完節目後知道自己的不足，未來會繼續加油，同時好感謝一眾隊員郭奕芯、譚凱倫及楊天宇的互相支持。」

▲ 陳欣妍在上季成功打入總決賽。（ViuTV提供）

【戰毒】彭皓鋒再演反派爆發演技 跟羅蘭感人母子情受讚賞

至於工作近況，Shirley表示未來會拍攝一套印度電影。

但由於疫情關係，即使印度的拍攝隊伍來港後尚未能開工：「先前我已去了試造型穿著印度服飾，還要學習跳肚皮舞，希望觀眾會喜歡自己的新嘗試，現在唯有繼續耐心等侯，希望疫情盡快退去。」