【外賣優惠】Tang’s Living Group餐廳推出外賣自取優惠　酒店外賣西餐低至6折

▲ The Platter 環球美食外賣自取低至6折（餐廳提供）

Tang’s Living Group集團旗下9間，在疫情期間推出一系列外賣自取優惠，讓在家或辦公室工作的人也可輕鬆訂購心水菜式，享受多國美食。

悦品酒店The Platter

外賣自取可享6折

精選菜式包括美式豬肋骨配燒烤醬、越式香茅豬扒飯及子薑鰻魚炒飯等，只需$58.8起

訂滿$200或以上可獲蟲草花圓肉杞子燉雞湯

地址︰葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店地下低層

電話︰3891 1928

地址︰屯門建豐街4號悦品度假酒店2樓

電話︰3899 9222

地址︰元朗天水圍天秀路8號悦品天秀酒店4樓

電話︰3583 6128

外賣時段: 11am – 9pm

汀蘭居的Bay’s Kitchen & Bar

外賣套餐可享8折

精選套餐$142.2起包含沙律、餐湯、主菜及甜品

10款外帶美食$78起，包括卡邦尼忌廉長通粉、烤雞薄餅及半隻法式烤雞等

訂滿$200或以上可獲4件炸薯絲蝦球

地址︰荃灣汀九青山公路123號汀蘭居地下

電話︰2945 1138

外賣時段︰12nn – 9pm

▲ Eat@ease：意式香草醬長通粉配燒薯及肯亞法邊豆，折後低至$59.5（餐廳提供）

旭逸酒店 ‧ 荃灣Eat@ease

外賣自取套餐可享7折

套餐低至$59.5，有意式田園野菜沙津配芝麻醬、是日餐湯、意式香草醬長通粉配燒薯及肯亞法邊豆等主菜

訂滿$200或以上可獲黑松露芝士薯條

地址︰葵涌圳邊街15-19號旭逸酒店1樓

電話︰3958 8355 / WhatsApp: 6711 3754

外賣時段︰12nn – 9pm

▲ 樂活煮意︰金銀香蒜原隻龍蝦蒸飯 (2人份) 折後只需$166.4（餐廳提供）

港式餐廳樂活煮意

早餐半價、下午茶7折、午市、晚市套餐及單點菜單8折

訂滿$150或以上可獲4件新奧爾良烤雞翼

地址：九龍城聯合道18號蔚盈軒地下

電話：3890 3100

外賣時段：8am–8pm

▲ 孔夫子及海都酒家： 艷影蝦球，訂滿$1,000即免運費（餐廳提供）

Club East洞天孔夫子及海都酒家

經典菜式包括馳名黑毛豬叉燒、艷影蝦球、拔絲咕嚕羊肉等

訂滿$1,000或以上，孔夫子提供觀塘區免運費，海都酒家可免費送至中環、金鐘、灣仔及銅鑼灣區

孔夫子

地址︰觀塘駿業街58號 Club East洞天3樓

電話︰3103 3833

外賣時段︰11:30am–3:30pm、6pm–9:45pm

海都酒家

地址︰中環添美道1號中信大廈5樓501號舖

電話︰2877 2211

外賣時段：11:30am–3:30pm

Club East洞天Angel & Devil

外賣自取午市套餐一律$68，包括安格斯牛肉漢堡包配薯條、巴馬火腿野菌意大利粉配牛肝菌忌廉汁、俄國牛柳絲配白飯等

訂滿$600可享觀塘區免運費

Angel & Devil

地址：觀塘駿業街58號 Club East洞天4樓

電話︰3103 3808

外賣時段︰周一至五12nn–3:30pm

所有外賣優惠至8月31日，送貨服務只限送至大廈地下，不設上門服務。曾有確診或疑似新冠肺炎個案大廈不接受送貨。

記者︰黃依情