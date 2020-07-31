【立法會選舉】12名民主派參選人被DQ　劉兆佳：選舉涉國家安全

昨日有12名民主派立法會選舉參選人，被裁定提名無效（DQ）。全國港澳研究會副會長劉兆佳指出，今次DQ幅度未曾見過，可見本地政治及國際形勢嚴峻，中央擔憂敵對勢力會透過選舉，取得香港管治權，強調選舉涉及國安家全，中央很難不插手。

劉兆佳接受電台訪問時指，難以估計最終有多少人DQ，不排除民主黨會有人，因過往言行或未有簽署確認書，而與公民黨一樣對待；如果要當「忠誠反對派」，都要接受在國家憲法及基本法的憲制秩序，不能作出危害國家安全和國家利益的事情，亦不可聯同外部勢力干預及插手香港事務。

劉續指，近年有人要求外國政府制裁香港及中國，反對人士愈走激進，通過攬炒等意圖癱瘓特區管治及逼特首下台，有關行徑在中央眼中等同奪權，所以要強化國家安全，阻止香港政權落入敵對勢力。

另外，被DQ的公民黨黨魁楊岳橋直言，已有心理準備，公民黨的參選人或會全被DQ，立法會內或有一段時間，沒有公民黨的代表，惟他反問，是否要如同鵪鶉才能參選，否則立法會無人能成反對派，只會淪為橡皮圖章；現時連專業議政梁繼昌的溫和聲音都不能接納，相信立法會不再容許反對派或另外聲音，DQ會令國際難再相信，一國兩制仍然可能、選舉仍在公平公正下進行。

同遭DQ的梁繼昌則批評，選舉主任看法主觀及隨意，政府不斷搬紅綫令人無所適從，目前已有數條紅綫箍住參選人，參選人需要「睇路」。他希望，不同界別都有新人參選，以填補空缺，認為立法會選舉若押後，會引來更大震盪。

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責任編輯：陳宛彤