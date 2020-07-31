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【新冠肺炎】東華三院寶鍾全英安老院院友職員檢測結果呈陰性　毋須醫學監察或隔離

社會 15:55 2020/07/31

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粉嶺東華三院寶鍾全英安老院至今共2宗確診個案。（資料圖片）

新冠肺炎疫情波及多間老人院舍，東華三院寶鍾全英安老院兩名護士先後確診，衞生防護中心日前為全間院舍進行檢測。北區區議員陳惠達指，院舍的院友及職員的深喉唾液測試，結果均為「陰性」。

【新冠肺炎】消息：本港今日新增約120宗確診個案 　連續10日破百宗

東華三院寶鍾全英安老院兩名護士先後確診（個案編號：2698、2991），分別為一名29歲女子及一名56歲女子。陳惠達今日（31日）於社交平台表示，䘙生署早前已為寶鍾全英安老院全院的院友及職員進行深喉唾液測試，所有結果均為「陰性」。

【新冠肺炎】伊利沙伯醫院病房再有病人初步確診　院方澄清沒有要求所有病人必須入院前進行檢測

他續指，早前確診的兩名護士屬社區感染個案，強調院內防疫及䘙生情況良好，並未有任何院內感染。當局亦指院舍一切運作正常，毋須接受醫學監察或隔離。

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記者：郭詩詩

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