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【立法會選舉】林鄭月娥傍晚6時宣布押後立法會選舉　消息：暫停DQ提名無效參選人

政治 15:59 2020/07/31

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

特首林鄭月娥傍晚6時召開記者會公布押後選舉一年。

立法會選舉提名期今日5時結束後，特首林鄭月娥傍晚6時召開記者會公布押後選舉一年。選舉主任昨宣佈12人的提名無效，消息指，由於政府快將公布選舉延期，故暫停DQ其他參選人。

【新冠肺炎】消息：本港今日新增約120宗確診個案 　連續10日破百宗

12名立法會參選人被DQ未能入閘，當中包括4位現任立法會議員：公民黨楊岳橋、郭家麒、郭榮鏗及專業議政梁繼昌，其他都是本土派和素人。外界原先估計，還有另外8人，曾收到選舉主任提問但未獲確認提名有效，包括公民黨譚文豪、林瑞華，張崑陽、民協副主席何啟明、民陣召集人岑子杰、「熱血公民」鄭松泰、參選批發及零售界的張秀賢、人民力量陳志全等，很大機會出局。

【立法會選舉】黃之鋒指DQ為羅織其違反國安法的罪名：以過去政治聯繫裁定參選資格不合理

可是，消息人士指，港府暫無計劃DQ其他不合資格的參選人。有政界中人認為，無被宣布出局的參選人，其實可能只是確認參選資格的程序停止，但並不代表他們符合已通過了門檻，估計若非今次押後選舉，當日簽署了「攬炒」聲明的參選人，全部都無法入閘參選。

梁振英斥黃之鋒誹謗　強調全家都無英國照護

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記者：葉紹堅

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