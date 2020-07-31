【明星物業】關之琳睡房拍片億元豪宅再曝光 5億富婆居3千呎大屋愛犬為伴

▲ 關之琳家中豪宅再度曝光。

有「大美人」之稱的關之琳（之之）雖淡出幕前多年，但仍令影迷難忘銀幕風采。不過，關之琳自15年宣布跟台灣富商陳泰銘離婚後，至今依然單身，而投資有道的之之，多年來藉物業買賣成為富婆，樂於享受人生。

早前關之琳因疫情經常留家，早前已把半山逾億元豪宅曝光，日前之之再在睡房拍片，難得向網友展示私密閨房。

▲ 關之琳上月在家中看彩虹，曝光億元豪宅。（取自IG）

【億萬富婆】關之琳半山逾億元豪宅賞雙彩虹 之之投資有道身家至少5億

90年代拍過《夏日福星》、《黃飛鴻》等賣座電影的關之琳，2005年開始淡出幕前，並漸涉足房地產項目，2007年曾斥資1.13億港元購入淺水灣的獨立豪宅The Nautilus，至2010年房價已經上漲一倍。

▲ 早前生日之之在家中豪宅慶生。（取自IG）

另外，於2017年又傳以近1.9億元，購入中半山老牌豪宅地利根德閣及灣仔星域軒單位，另計其他物業等，估計關之琳身家超過5億港元。

▲ 日前關之琳再發布家中欣賞美麗雲霞照片。（取自IG）

投資有道傳身家五億

關之琳近來因疫情多留在香港，上月曾在社交平台發布在家中豪華大廳欣賞雙彩虹的照片，客廳大窗可望俯瞰半山的美景，網民相信應屬位處半山的地利根德閣。

▲ 投資有道的關之琳，又進軍時裝生意。（取自微博）

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關之琳自購入物業後，花了一年時間裝修，該物業佔地3,000呎，可擁180度無敵景觀飽覽維港靚景，關之琳並參與室內設計。

▲ 熱愛聚會的之之，常邀好友在家中吃喝。（取自IG）

關之琳曾讓傳媒拍攝豪宅，家中除有落地大玻璃飽覽海景，另外又把三間房打通成開闊的化妝間和衣帽間，她更指每處的燈光色調都是請風水大師設計，極盡奢華。

日前關之琳又為內地網站直播拍片，把私密的睡房曝光，片中她把三件衣服放在床上，之後即「變身」穿上床上衣服，並對着鏡頭做心心手勢。

▲ 關之琳展示自己睡房。（影片截圖）

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網民對其床邊的鎖鏈裝飾十分關注，關之琳指這是從英國訂購的燈飾。同時網民卻留意大美人的睡床，因其大床只是單人床，並非雙人床，因此推斷她至今仍然是單身。

另外，之之昨日又在IG發布在客廳跟愛犬玩樂照，家中豪華大廳一角盡現。

關之琳感情路崎嶇

有財有貌的關之琳，多年來情路不愁寂寞，甚有桃花緣。

她於1981年與認識僅兩個月的富商王國旌於美國閃婚，可是婚姻維持9個月告吹。

▲ 之之在家跟愛犬一同做運動。（取自IG）

其後她陸續跟與馬清偉、成龍、劉德華、劉鑾雄、黃家諾等相戀或傳出緋聞，直到2009年與台灣富商陳泰銘傳熱戀，至2014年被指秘婚，可是翌年關之琳宣佈與陳泰銘離婚，震驚娛樂圈。

▲ 十分愛犬的之之，跟狗狗同躲客廳地下。（取自IG）

之後關之琳再沒有正式公開戀情，月前曾指她跟前男模、現開設公關製作公司的侯維德發展，但為二人否認。