【學英文】防疫政策不宜朝令夕改　政府改變主意（Change mind）直接影響民生

▲ Change Mind意指改變主意。

政府的防疫政策直接影響民生，實不宜朝令夕改，必須深思熟慮。食肆全日禁堂食才實施兩天，政府便改變主意（change mind），今日恢復朝五晚六堂食。

Mind用作名詞時，解「頭腦、腦海、思維」，與body（肉體）相對。例如，

The mind and the body are connected.（身心是相連的。） My mind is full of travel ideas during the quarantine.（隔離期間，我腦海中充滿了旅行的想法。） I believe most Hong Kong people have a clear mind and know how to make their own judgement.（我相信大多數香港人頭腦清晰，知道如何作出自己的判斷。）

Change one's mind則解「改變某人的主意／想法」。例如，

The Government has changed its mind on restaurant ban and now allows two people per table.（政府就食肆禁堂食改變了主意，現在允許每桌可坐兩個人。）

Mind也可以用作動詞，解「介意」，用於疑問句和否定句。例句︰

Would you mind if I take the seat?（你介意我坐下嗎？）I don't mind working from home.（我不介意在家工作。）

原文刊於《晴報》專欄「WordDiscovery」。

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撰文：Ally Dean's List級英文老師