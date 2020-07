【學英文】防疫政策不宜朝令夕改　政府改變主意（Change mind）直接影響民生

政府的防疫政策直接影響民生,實不宜朝令夕改,必須深思熟慮。食肆全日禁堂食才實施兩天,政府便改變主意(change mind),今日恢復朝五晚六堂食。

Mind用作名詞時,解「頭腦、腦海、思維」,與body(肉體)相對。例如,

The mind and the body are connected.(身心是相連的。)

My mind is full of travel ideas during the quarantine.(隔離期間,我腦海中充滿了旅行的想法。)

I believe most Hong Kong people have a clear mind and know how to make their own judgement.(我相信大多數香港人頭腦清晰,知道如何作出自己的判斷。)