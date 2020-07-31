【新冠肺炎】直銷公司爆疫十多宗確診及初步確診　主要賣紅酒及化妝品

▲ 位於旺角亞皆老街怡安閣的直銷公司爆疫，有十多宗確診及初步確診。

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（31日）新增121宗確診個案，亦是連續第10天「破百」；其中118宗屬本地感染，3宗是輸入個案；62宗與早前個案相關，56宗源頭不明；另有90多宗初步確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理何婉霞交代最新情況。

【新冠肺炎】本港今日新增121宗確診個案 連續10天確診破百

張竹君指，位於旺角亞皆老街怡安閣的直銷公司爆疫，早前已有2宗個案（個案編號：2546、3102），今日再新增4宗（個案編號：3154、3165、3205、3224），另有至少5宗初步確診。該處地庫主要售賣紅酒及化妝品，可以容納100人作直銷和培訓工作，警方正協助追蹤工作人員進行檢疫。

她又指，該直銷公司名稱為「Star Global」，會在地庫進行培訓和見客人，7月24日已關閉清潔，由於容納人數眾多，擔心會有傳播風險，陸續已有確診個案。據她了解，7月27日有20多員工曾去過太子利美大廈進行培訓，中心正追蹤跟進。

▲ 中心指「STAR GLOBAL」，不過現場所見是另一間公司名叫「FRANCINE HOLDING LIMITED」。（陳靜儀攝）

張竹君又指，個別個案曾經一起上課和工作，亦有一起用膳，要再調查了解傳播鏈，而公司並非每人都會一起吃飯，所以環境本身有傳播風險。TOPick記者下午亦到現場理解，雖然中心指「Star Global」，但現場所見是另一間公司名叫「FRANCINE HOLDING LIMITED」。

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：陳子謙