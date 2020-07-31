  • 28°C
香港時間 : 2020731日 (週五) 16:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】內地口罩含菌量超標1.3倍　海關籲停用【附產品資料】

社會 16:15 2020/07/31

分享：

熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

圖示檢獲的口罩。（海關圖片）

海關昨日（30日）檢獲434盒逾1.3萬個懷疑含菌量超出標準上限，涉嫌違反《消費品安全條例》的外科口罩，呼籲市民馬上停用；商戶如有出售，亦應立即下架。

海關前日（29日）接獲最新一批14個由試購所得，外科口罩樣本的化驗報告。根據相關一次性使用衞生用品衞生標準，顯示其中一款樣本的細菌菌落總數超出標準上限1.3倍，涉嫌違法。

【早午餐堂食】食肆恢復日間堂食限2人同桌　一家四口分2枱食飯

涉事外科口罩30片盒裝，每片口罩均有獨立包裝，產品包裝上標示的產地為中國，是海關於7月初的試購行動中，在西環一間藥房購得。

海關：口罩由內地進口

經調查後，海關昨日在一間位於葵涌的供應商辦公室檢獲304盒同款口罩。調查顯示，涉案外科口罩由該供應商從內地進口，供應予本地3間分別位於西環、旺角及九龍灣的藥房。同日，海關再於3間藥房檢獲共130盒該款口罩，售價為98元至128元不等。

]行動中，海關共拘捕4名年齡介乎41至77歲涉案人士，包括一名供應商董事、一名藥房董事及兩名藥房東主，目前正保釋候查。海關將就涉案口罩作進一步化驗，以確定含菌種類。

除搜查涉案的藥房外，人員亦同時巡查全港多個零售點，暫未再發現有該款外科口罩出售。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯:吳卓峰

相關文章

【新冠肺炎】消息：本港今日新增約120宗確診個案 　連續10日破百宗
今日 12:55
【新冠肺炎】消息：本港今日新增約120宗確診個案 　連續10日破百宗
李嘉誠感謝醫護再捐逾1億元惠及社福界　 捐贈港大醫學院兩屆畢業生每人5萬
14:35 2020/07/30
李嘉誠感謝醫護再捐逾1億元惠及社福界　 捐贈港大醫學院兩屆畢業生每人5萬
【齊心抗疫】信和集團派發特別感謝金+健康包　對緊守崗位的員工表示謝意
14:41 2020/07/30
【齊心抗疫】信和集團派發特別感謝金+健康包　對緊守崗位的員工表示謝意
口罩 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【最新調查】韓國加濕器殺菌劑致67萬人健康受損　料1.4萬人死於吸入霧化消毒劑
11:40 2020/07/30
【最新調查】韓國加濕器殺菌劑致67萬人健康受損　料1.4萬人死於吸入霧化消毒劑
【生命鬥士】女拔高材生腦中風甦醒後如嬰兒　捱過逾10年康復路終於中大畢業
13:04 2020/07/30
【生命鬥士】女拔高材生腦中風甦醒後如嬰兒　捱過逾10年康復路終於中大畢業
【娛圈群組】確診四日才送院留院發高燒 鄧達智：同房病人咳嗽又不戴口罩
13:40 2020/07/30
【娛圈群組】確診四日才送院留院發高燒 鄧達智：同房病人咳嗽又不戴口罩