【食用安全】海關檢獲逾1.3萬個含菌量超標外科口罩 西環、旺角及九龍灣藥房有售【附產品資料】

海關昨日（30日）檢獲434盒逾1.3萬個懷疑含菌量超出標準上限，涉嫌違反《消費品安全條例》的外科口罩，呼籲市民馬上停用；商戶如有出售，亦應立即下架。



海關接獲最新一批14個由試購所得，外科口罩樣本的化驗報告。根據相關一次性使用衞生用品衞生標準，顯示其中一款樣本的細菌菌落總數超出標準上限1.3倍，涉嫌違法。

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涉事外科口罩30片盒裝，每片口罩均有獨立包裝，產品包裝上標示的產地為中國，是海關於7月初的試購行動中，在西環一間藥房購得。



海關：口罩由內地進口

經調查後，海關昨日在一間位於葵涌的供應商辦公室檢獲304盒同款口罩。調查顯示，涉案外科口罩由該供應商從內地進口，供應予本地3間分別位於西環、旺角及九龍灣的藥房。同日，海關再於3間藥房檢獲共130盒該款口罩，售價為98元至128元不等。



]行動中，海關共拘捕4名年齡介乎41至77歲涉案人士，包括一名供應商董事、一名藥房董事及兩名藥房東主，目前正保釋候查。海關將就涉案口罩作進一步化驗，以確定含菌種類。



除搜查涉案的藥房外，人員亦同時巡查全港多個零售點，暫未再發現有該款外科口罩出售。

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責任編輯:吳卓峰