【留家自煮】2大餸菜包速遞推介　簡易烹調中式小菜及和風料理低至8折

▲ 近日新冠肺炎疫情反覆，為了減低感染風險而不想外出買餸的話，不妨考慮坊間的外送餸菜包服務。

近日新冠肺炎疫情反覆，在食肆禁堂食限制下，市民惟有變身「煮婦」留家解決一日三餐。為減低感染風險而不想外出買餸的話，不妨考慮坊間的外送餸菜包服務。

這次就精選了東華三院的社企CookEasy，以及來自日本的TASTING TABLE Japan Premium餸菜包，方便又美味。

▲ CookEasy餸菜包以中菜為主，全部手工製作，無添加防腐劑及味精。(店家提供）

3餸1湯套餐 CookEasy

東華三院的CookEasy是專門訓練及聘用殘疾人士的社企，主要服務包括新鮮餸菜包送遞服務、中央廚房生熟食品製作、加工及院舍機構飯盒膳食等。

▲ CookEasy是東華三院轄下的社企之一，自設廠房生產餸菜包，並會聘用殘疾人士。（店家提供）

CookEasy設有自己廠房及運輸車隊，中央廚房是由專業廚師主理，每個餸菜包均會在收到柯打的當日製作。客人只需早上10時前訂購，CookEasy在下午就可將餸菜包直接送到其指定地點，確保新鮮。

餸菜包種類繁多，定期會更換款式，並嚴選優質新鮮食材，例如採用本地天然飼養的健營豬及嘉美雞入饌，菜式絕無添加味精及色素。

▲ 蒜蓉豆豉涼瓜炆排骨（$80）：每款小菜約2至3人分量，選用健營豬豬扒，只需將食材及調味料爆炒即可，非常簡單。（店家提供）

店家亦有多款推介套餐，如精選4餸套餐包括有以健營豬入饌的梅菜蒸肉餅、蒜香翡翠炒牛肉粒、豉汁帶子蒸豆腐及節瓜蝦米粉絲煲。

另一款4餸套餐，有菠蘿蘋果燴健營豬豬扒、四季豆炒牛仔骨、瑞士單骨雞翼及粉葛扁豆赤小豆鮮豬月展湯，最啱一家大細享用，就算晚晚換口味亦可。

煮法亦非常容易，只需跟住簡單步驟做，約15至20分鐘就能煮出熱辣辣3餸1湯美味佳餚。

▲ 紅酒汁牛肋條（$104\3-4人份）：全新推出的翻熱即食餸包，牛肋條用紅酒浸過夜後再燉煮，肉軟腍配上淡淡酒香，配飯或意粉亦可。（店家提供）

而為方便仍要上班的食客，店家推出兩款翻熱即食的全新餸包，包括鎮江豬軟骨及紅酒汁牛肋條，只需連真空袋用熱水煮15分鐘即可食用，非常方便。

網址：cookeasy.tungwahcsd.org

電話：2562 5900（九龍、新界區）及2870 9214（港島區）

送貨時間：周一至六3pm-6pm

送貨細則：消費滿$500可享免費送貨1次，未滿$500將收取運費$100，只限九龍、港島、荃灣、沙田、大埔及將軍澳區。

日本直送和風料理 TASTING TABLE Japan Premium

來自日本的TASTING TABLE Japan Premium，總社於1970年創立，以高品質冷凍食材作賣點，進駐香港後先後設立網上購物平台，並於銅鑼灣開設旗艦店，引入逾300款日本人氣家用冷凍食品，包括海鮮、肉類、蔬菜及調味品等。

▲ 鯖魚味噌煮（人氣小菜組合$140）：鯖魚已起骨切件，再以味噌醃製煮至入味，微甜啖啖肉，男女老幼都啱食。（店家提供）

除多款日本直送冷凍食品外，TASTING TABLE Japan Premium最近精選了24款日本人氣熱賣的即食住家菜餚及小食，並分別以幾款特色套餐組合推出，如有味噌湯材料、便當、加熱即食輕食、丼飯及小菜組合等，限量8折優惠。

▲ 汁煮豬肩肉丼飯料理包（人氣丼飯組合$255）：選用脂肪比例較少的豬肩里脊肉並切成2.5mm厚，加入特製蒜香生薑和風醬汁煮成，配白飯一流。（店家提供）

以人氣小菜組合為例，8折後可以優惠價140元買到無骨鯖魚味噌煮、汁煮漢堡扒及雞肉麻婆茄子3款和式料理。

另一款人氣丼飯料理組合則有豬肉筍絲、中華丼、日式牛肉丼飯及汁煮豬肩肉丼飯料理包，8折後每份255元。

▲ 迷你漢堡扒（人氣便當組合$195）：迷你漢堡扒只需以微波爐或多士爐加熱便可食用，簡單方便。（店家提供）

食用時只需將餸菜解凍，再簡單煮5至10分鐘便可，非常適合最近因食肆暫停堂食而要帶飯的上班一族。

TASTING TABLE Japan Premium

地址：銅鑼灣加寧街5至7號加寧大廈1樓A室

營業時間：周一至六10:30am-7pm

電話：2562 2560

網址：tastingtable-japanpremium.hk

送貨時間：下單2天後起計7天之內

記者︰黃依情