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【新冠肺炎】過去24小時再多3名患者病逝　本港至今累計27宗死亡個案

社會 16:45 2020/07/31

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何婉霞（右）指本港至今已有27人因疫病逝。（陳國峰攝）

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（31日）新增121宗確診個案，連續第10天「破百」；其中118宗屬本地感染，3宗是輸入個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞交代有關情況。

【新冠肺炎】本港今日新增121宗確診個案　連續10天確診破百

何婉霞表示，截至早上9時，醫管局共接獲呈報173宗個案，過去24小時，今日再多3名病人離世，為1936患者;第2747號患者，82歲女病人，為康和護老院群組女患者；另第1339號患者於今早離世，91歲男病人，為港泰護老中心院友，至今共27人離世。另有91人康復出院，至今共1,751人康復出院。

截至早上9時，有1,187名確診者在16間醫院和鯉魚門隔離設施留醫。其中43人危殆、39人嚴重，1,105其餘人士情況穩定。公立醫院正使用1,236張負壓病床及656間負壓病房，使用量分別是75.8%和79.6%。

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記者：郭家穎

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