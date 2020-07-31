【新冠肺炎】醫管局：過去24小時再多3名患者病逝　本港至今累計27宗死亡個案

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（31日）新增121宗確診個案，連續第10天「破百」；其中118宗屬本地感染，3宗是輸入個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞交代有關情況。

【新冠肺炎】本港今日新增121宗確診個案 連續10天確診破百

何婉霞表示，截至早上9時，醫管局共接獲呈報173宗個案呈報，過去24小時，今日再多3名病人離世，分別為第2747號患者，82歲女病人，為康和護老院群組女患者；及第1339號患者，91歲男病人，為港泰護老中心院友，至今共27人離世。另有91人康復出院，至今共1757人康復出院。

截至早上9時，有1,187名確診者在16間醫院和鯉魚門隔離設施留醫。其中43人危殆、39人嚴重，1,105其餘人士情況穩定。公立醫院正使用1,236張負壓病床及656間負壓病房，使用量分別是75.8%和79.6%。

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記者：郭家穎