80後女生放棄銀行筍工到韓國追夢 開化粧學校經營網上生意月入6位數
80後女生Pink 2011年離開校園便找到一份被視為鐵飯碗的銀行工作，前境樂觀收入亦相當不錯。Pink一如所有女生喜歡扮靚，但她比不少女生多了一份勇氣，堅決將扮靚化成事業，於是辭掉筍工隻身飛到韓國學化粧，學成後除了當化粧師，更早人一步開發網上生意，最高峰月入6位數字。
10年前韓風開始吹起，Pink當年已經熱愛韓國文化，更對韓國的美容業深感興趣。當時身為銀行貨款部的top sales，底薪加佣金收入相當可觀，前途及錢途都無可限量，但Pink卻希望趁年輕擺脫這份朝九晚五的工作去追夢，於是決意辭工到韓國化粧學校拜師學藝。
膽粗粗到韓國學藝
初到貴境，Pink到埗後首要應付語言溝通問題，於是她早上跟老師學韓文，下午到化粧學校上課，課餘還要實習當化粧助教，加上韓國冬天天氣嚴寒，Pink是真正的寒窗苦讀熬過兩年。
回港後Pink除了接化粧的工作，也會開班教化粧，最初收入未穩定，只能借別人地方。但不久韓國美容潮流開始大熱，報讀的學生越來越多︰
當時接班真是接到手軟，星期一至日，每天開3班，加上我韓國化粧學校的社長擁有自家的美容品牌，於是我便聯絡社長表示有興趣將牌子引入香港，就這樣我開始了網上生意，扣除各樣成本，月入有6位數字。
經營網店要系統化
不過這幾年網購愈來愈蓬勃，尤其美容產品的競爭更是激烈，於是Pink開始花更多時間處理自己的網上生意。Pink表示經營網上生意首要系統化及多元化，很難靠她一人之力。
她去年便特別成立了一個團隊，負責定時更新網上產品資料及跟進入貨、物流等的問題。她說︰
今年的疫情關係，化粧班的確大受影響，幸好我有網店的生意支持，否則很難應付。
因應疫情引入消毒產品
Pink現時在銅鑼灣租了一個500呎的單位開辦首間韓式化粧學校Pink Evolution，月租約兩萬元。面對當下景況，Pink亦要想更多的對策，例如除了售賣不同品牌的韓國美容產品，更會引入更多的韓國消毒用品，並準備將化粧班改為網上教學。
她更當專欄作家、電台客席主持，最近更開始轉型當上KOL，用自己做生招牌，拍片教別人護膚及化粧技巧，總之一定要變通。她說︰
雖然現在時刻都要帶口罩，但我化粧及set頭比以前更加認真，要展示自己獨特的一面，而且要保持心態樂觀，在這個時間不能再怨天尤人。
滿足感是無價
曾經有一位客人令Pink非常難忘，她說︰
一天有一位女士來找我，原來那天是女士50歲的生日，她要準備出席自己的生日派對，於是希望我為她化粧。
當化粧差不多完成，Pink發現女士的表情愈來愈憂愁，原來從未化粧的她覺得自己的粧容難以接受，當下幾乎哭出來。Pink說︰
她說想立即把所有化粧卸掉，我說既然有兩位朋友就在樓下等你，不如你先讓她們看看，如果還是不喜歡的話你回來我再幫你卸粧。
結果，女士朋友的反應令她喜出望外，而當晚大家對女士的新形象都有極高評價，自此女士便成了Pink化粧學校的常客。Pink坦言這並非一門賺大錢的生意，但卻總算圓了自己的心願，回報是一份極大的滿足感，她更鼓勵大家要勇於追尋夢想。
記者︰陳日言