80後女生放棄銀行筍工到韓國追夢　開化粧學校經營網上生意月入6位數

▲ 80後女生Pink放棄銀行筍工，創造出自己的化粧事業。

80後女生Pink 2011年離開校園便找到一份被視為鐵飯碗的銀行工作，前境樂觀收入亦相當不錯。Pink一如所有女生喜歡扮靚，但她比不少女生多了一份勇氣，堅決將扮靚化成事業，於是辭掉筍工隻身飛到韓國學化粧，學成後除了當化粧師，更早人一步開發網上生意，最高峰月入6位數字。

▲ Pink獲不同企業的邀請，教授女員工們一些化粧技巧。（IG圖片）

10年前韓風開始吹起，Pink當年已經熱愛韓國文化，更對韓國的美容業深感興趣。當時身為銀行貨款部的top sales，底薪加佣金收入相當可觀，前途及錢途都無可限量，但Pink卻希望趁年輕擺脫這份朝九晚五的工作去追夢，於是決意辭工到韓國化粧學校拜師學藝。

膽粗粗到韓國學藝

初到貴境，Pink到埗後首要應付語言溝通問題，於是她早上跟老師學韓文，下午到化粧學校上課，課餘還要實習當化粧助教，加上韓國冬天天氣嚴寒，Pink是真正的寒窗苦讀熬過兩年。

▲ Pink不時到電台當客席主持或接受訪問，大家扭開收音機可能會聽到她的聲音。（IG圖片）

回港後Pink除了接化粧的工作，也會開班教化粧，最初收入未穩定，只能借別人地方。但不久韓國美容潮流開始大熱，報讀的學生越來越多︰

當時接班真是接到手軟，星期一至日，每天開3班，加上我韓國化粧學校的社長擁有自家的美容品牌，於是我便聯絡社長表示有興趣將牌子引入香港，就這樣我開始了網上生意，扣除各樣成本，月入有6位數字。

經營網店要系統化

不過這幾年網購愈來愈蓬勃，尤其美容產品的競爭更是激烈，於是Pink開始花更多時間處理自己的網上生意。Pink表示經營網上生意首要系統化及多元化，很難靠她一人之力。

▲ 經營網店生意一定要系統化，Pink現時有專人替她負責入貨、物流等的事情。（黃建輝攝）

她去年便特別成立了一個團隊，負責定時更新網上產品資料及跟進入貨、物流等的問題。她說︰

今年的疫情關係，化粧班的確大受影響，幸好我有網店的生意支持，否則很難應付。

因應疫情引入消毒產品

Pink現時在銅鑼灣租了一個500呎的單位開辦首間韓式化粧學校Pink Evolution，月租約兩萬元。面對當下景況，Pink亦要想更多的對策，例如除了售賣不同品牌的韓國美容產品，更會引入更多的韓國消毒用品，並準備將化粧班改為網上教學。

▲ 最近轉型當上KOL，Pink親自拍照或拍片放上網為大家推介美容產品。（IG圖片）

她更當專欄作家、電台客席主持，最近更開始轉型當上KOL，用自己做生招牌，拍片教別人護膚及化粧技巧，總之一定要變通。她說︰

雖然現在時刻都要帶口罩，但我化粧及set頭比以前更加認真，要展示自己獨特的一面，而且要保持心態樂觀，在這個時間不能再怨天尤人。

滿足感是無價

曾經有一位客人令Pink非常難忘，她說︰

一天有一位女士來找我，原來那天是女士50歲的生日，她要準備出席自己的生日派對，於是希望我為她化粧。

▲ Avant-scene韓國化粧品是Pink獨家代理的品牌。（黃建輝攝）

▲ 疫情關係，Pink特別引入了韓國的消毒產品，放到網店及學校出售。（黃建輝攝）

當化粧差不多完成，Pink發現女士的表情愈來愈憂愁，原來從未化粧的她覺得自己的粧容難以接受，當下幾乎哭出來。Pink說︰

她說想立即把所有化粧卸掉，我說既然有兩位朋友就在樓下等你，不如你先讓她們看看，如果還是不喜歡的話你回來我再幫你卸粧。

結果，女士朋友的反應令她喜出望外，而當晚大家對女士的新形象都有極高評價，自此女士便成了Pink化粧學校的常客。Pink坦言這並非一門賺大錢的生意，但卻總算圓了自己的心願，回報是一份極大的滿足感，她更鼓勵大家要勇於追尋夢想。

記者︰陳日言