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【新冠肺炎】伊院E7普通病房再有病人初步確診　另有10名病人於同一病格需檢疫

社會 16:47 2020/07/31

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

何婉霞指伊利沙伯醫院E7普通病房今日（31日）再有病人初步確診。（陳國峰攝）

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（31日）新增121宗確診個案，連續第10天「破百」；其中118宗屬本地感染，3宗是輸入個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞交代有關情況。

何婉霞指伊利沙伯醫院E7普通病房今日（31日）再有病人初步確診，為71歲女病人，前晚因頭暈入住內科病院，入院時情況穩定，昨日（30日）下午不適，轉去監察病房，昨晚（31日）初步確診。當中有10名病人在同一病格，需要安排檢疫，醫護人員不需要密切接觸。

對於有指伊利沙伯醫院將要求所有病人，必須於入院前先進行病毒檢測及有結果才獲安排入院，院方澄清沒有此安排。現時已執行「加強化驗室監察計劃」，加強入院病人的病毒篩查，會根據入院病人風險因素如病徵、居住地點或職業等，評估病人風險而進行2019冠狀病毒病的檢測。

【新冠肺炎】本港今日新增121宗確診個案　連續10天確診破百

她續另外一名東區醫院腫瘤科外展護士，進行家居探訪，病人的丈夫及家傭早前確診，在家居時有戴口罩，因病人沒有戴口罩，護士被列為密切接觸者，7月29日最後工作日，初步檢測陰性。

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記者：郭家穎

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