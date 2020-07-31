【飲食陷阱】脂肪肝不是肥胖人士獨有　進食過多高糖高脂食物易致脂肪肝

▲ 進食過多高糖、高脂食物易致脂肪肝。

脂肪肝不是肥胖人士獨有！根據香港中文大學早前一項研究指，研究團隊發現，每5名非肥胖人士（體重指數未達肥胖水平）中，就有1人被驗出有非酒精性脂肪肝，並帶有例如高血糖的風險因素。本港腸胃及肝臟科專科醫生吳昊表示，進食過量高熱量、高升糖食物容易有脂肪肝，嚴重起來更會引發肝硬化及肝癌。

據中大的研究指出，非肥胖非酒精性脂肪肝患者中，超過4成人會出現肝臟發炎（脂肪性肝炎），有3成人出現嚴重肝纖維化。研究人員建議，同時患有代謝疾病的非酒精性脂肪肝人士應接受適當檢查，以確定他們有否患有嚴重肝臟疾病。中大早在2011年進行全港首個全民肝臟健康普查，發現逾四分一受訪成人患脂肪肝，推算全港超過100萬人患脂肪肝。

何謂脂肪肝？

據本港衛生署的資料，脂肪肝 (或脂肪性肝病) 是指有過多脂肪在肝細胞內積聚。過量飲酒是引致脂肪肝的主要原因之一。脂肪肝的形成亦與肥胖、胰島素耐受性、糖尿病、高血脂和高血壓有密切關連。

非酒精性脂肪肝是指一系列肝臟疾病，由肝臟細胞積聚過多脂肪，以致肝臟纖維化、肝硬化、肝衰竭或肝癌等，而積聚脂肪的成因與飲酒或其他繼發性因素無關。

高糖高脂飲食易有脂肪肝

腸胃及肝臟科專科醫生吳昊受訪時表示，進食過多高熱量、高升糖指數的食物易引致脂肪肝，包括：

糖分高的汽水及紙包飲品，例如：高糖果汁

甜品，例如：蛋糕

精煉的碳水化合物，如白粥、白飯

高油脂的煎炸食物，例如：煎炸糕點、月餅

最嚴重可引發甚麼問題?

患有脂肪肝，最嚴重可引發肝硬化、肝癌、肝功能衰竭，另外也有機會伴發心臟病，糖尿病及高膽固醇等問題，也與大腸瘜肉及大腸癌有關聯。吳醫生建議，一旦確診有脂肪肝，應進行適當檢查，以排除糖尿病、心臟病及大腸癌。

脂肪肝年輕患者為20歲

吳醫生指，脂肪肝患者年齡以40至50歲為最常見，現時有年輕化趨勢。他表示，自己所接觸的病例中，最年輕的患者為20歲，並無遺傳因素，估計是由於飲食不健康及缺乏運動而引起。他又表示，由於脂肪肝患者事前一般沒出現症狀，往往在身體檢查期間，檢查肝酵素或照超聲波時，不經意發現到有脂肪肝。

預防方法

吳醫生指，脂肪肝與生活習慣有關，要保持每天有半小時的帶氧運動，避免進食高熱量及高升糖指數的食物，有助預防脂肪肝。本身屬於肥胖，或有糖尿病、高膽固醇的人士，治理好上述問題，也有助預防脂肪肝的形成。

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責任編輯：羅嘉欣