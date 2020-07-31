【DSE2020】3校交錯SBA分數21考生受影響　4人終獲升級

▲ 考評局接獲三間中學報告稱，SBA分數有調整。（資料圖片）

文憑試（DSE）已經放榜，但考評局今日（30日）稱，3間學校交錯校本評核（SBA）分數，共21位考生受影響。現時各人成積已獲修正，當中4可提升一個等級，其他人維持不變。



考評局稱7月24和25日，接獲3間學校校長報告，指DSE發放成績後，才發現曾錯交部分考生的SBA分數。



考評局立即向校方要求呈交評核紀錄，核實學生SBA分數，之後按既定機制修正，7月29日已透過學校，向學生發出更正的成績通知書。



本月28日考評局已把更正資料，通知JUPAS大學聯合招生處、相關大專院校和教育局專上課程電子預先報名平台（E-APP）。



考評局要求涉事學校關注事件，發信要求校長和相關教師，查明情况和出錯原因，以書面通知考評局。局方促請學校提供證明，落實改善措施，以確保學生獲得公平、嚴謹的校本評核。

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責任編輯：吳卓峰