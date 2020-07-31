【新冠肺炎】現時仍有百多名患者正等候入院　醫管局料現時保護裝備庫存量可用4個月

▲ 何婉霞提到現時醫管局的醫療裝備庫存量。（陳國峰攝）

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（31日）新增121宗確診個案，連續第10天「破百」；其中118宗屬本地感染，3宗是輸入個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞交代有關情況。何婉霞表示現時仍有百多名患者正等候入院。

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她續提到日前瑪嘉烈醫院之前有4位支援服務員工確診，經過追蹤後後，再多一位同事被列為密切接觸者。

何婉霞另指威爾斯親王醫院於昨日（30日）晚上8時15分有火警誤嗚，深切深切治療部有8間隔離病房負壓及抽風系統暫停，後於8時30分及8時50分恢復正常運作，期間沒有進行霧化程序，病人亦沒有踏出病房門口。當時醫護人員同事有穿齊N95裝備，相信感染風險不大。何婉霞提到現時醫管局的醫療裝備庫存量，外科口罩尚有3,480萬個、N95呼吸器2,700萬個、保護衣520萬件、面罩980萬個，料現時庫存量才夠用四個月。

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記者：郭家穎