【BB大晒】陳山聰兒子Jaco仔滿月　新手爸爸分享家庭照：陳爸陳媽唔易做

▲ 陳山聰的兒子Jaco滿月。

陳山聰與太太Apple去年底結婚，今年7月宣佈榮升爸媽。陳山聰今日在社交平台分享兒子霆軒（Jaco）滿月的家庭溫馨照，並祝福兒子身體健康、快高長大、聰明伶俐！

陳山聰與太太結婚不夠一年就誕下一子，一家三口幸福滿瀉。今日，兒子Jaco滿月之喜，爸爸就在Instagram貼出照片分享，並指「陳爸陳媽唔易做」。

媽媽Apple則謂：「我的小寶寶今日滿月喇！媽媽希望你身體健康，快高長大，天天開心。」

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▲ 陳山聰指陳爸陳媽不易做。（Instagram圖片）

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陳山聰兒子姓名陳霆軒

兒子出生時，陳山聰為他改了英文名Jaco，原來「Jaco」是由好友單立文和「豹嫂」胡蓓蔚幫手改。

而中文名「霆軒」，他就解釋自己一直很喜歡「軒」字，曾幻想過將來的小孩名字也要有個「軒」字，剛好長輩給他選擇的名字中正有軒字，故便取名陳霆軒。

陳山聰在圈中人緣甚佳，兒子出生到滿月都得到不少圈中人祝賀，而今日滿月照片一出，佘詩曼、李施嬅、趙希洛及譚凱琪等人都有留言祝福Jaco。

▲ 陳山聰祝福兒子快高長大。（Instagram圖片）

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囝囝萬千寵愛在一身

陳山聰夫婦為記錄兒子成長，特別開設Instagram分享兒子的生活點滴，不少圈中人如陳敏之、胡定欣、黃智雯等已立即追蹤帳號，可見他集萬千寵愛在一身。

不過，近日疫情在香港再爆發，陳山聰指不會為Jaco擺滿月或百日宴，或一家人食飯便可。