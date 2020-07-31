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【天氣預測】天文台考慮今晚發出三號強風信號　周末狂風大驟雨及雷暴

社會 17:02 2020/07/31

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

天文台預測周末狂風大驟雨及雷暴。

天文台今日（31）下午四時多表示，位於南海中北部的季風低壓正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中，會考慮在今晚發出三號強風信號，並取消強烈季候風信號。

【立法會選舉】林鄭月娥傍晚6時宣布押後立法會選舉　消息：暫停DQ提名無效參選人

預料該低壓區在星期六及星期日移向海南島至北部灣一帶，華南沿岸風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海面有大浪及湧浪。市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。

市民注意今晚及周末天氣轉差。（湯炳強攝）

天文台預測，受該低壓區的外圍雨帶影響，華南沿岸未來一兩天會吹強風，有狂風大驟雨及雷暴，海面有湧浪，市民應留意天氣變化。隨著副熱帶高壓脊向西伸展，下周後期廣東沿岸驟雨減少。

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根據天文台香港9天天氣預報，明日（8月1日）多雲，有狂風驟雨及幾陣雷暴，雨勢有時頗大。海面有大浪及湧浪，氣溫介乎26至29度；隨後幾天仍然多雲，有驟雨和雷暴，下周五（8月7日）開始短暫時間有陽光。

未來九日天氣預測。

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記者：蘇文軒

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