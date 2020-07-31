【新冠肺炎】高風險群組涉慈雲山居民、院舍長者及的士司機等　入院會先作篩查檢測

▲ 何婉霞指病人入院時，院方會為高風險群組先作篩查檢測。（資料圖片）

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（31日）新增121宗確診個案，連續第10天「破百」；其中118宗屬本地感染，3宗是輸入個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞交代有關情況。

【新冠肺炎】本港今日新增121宗確診個案 連續10天確診破百

何婉霞指現時不會為每一個入院病人，不論風險高低及有冇病徵都進行檢測，不然將影響真正有需要的病人，拖垮醫院化驗室。她提到現時為了找到很多隱形病人現時實施監察加強監察計劃，入院篩查主要針對高風險群組，即院舍長者、慈雲山居民、食肆員工及的士司機，以上人士於入院時，即使無病徵都會先作檢查。

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記者：郭家穎