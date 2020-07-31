【新冠肺炎】待入院確診女患者自行離開住所　張竹君：入院後才有隔離令

▲ （陳國峰攝）

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（31日）新增123宗確診個案，連續第10天「破百」；其中118宗屬本地感染，3宗是輸入個案；另增90多宗初步確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞交代有關情況。

【新冠肺炎】本港新增123宗確診個案 連續3日創感染個案新高

昨晚有一名待入院確診37歲女子離開何文田住所（個案編號：2974），張竹君指該名女患者稱外出的原因是希望「買啲嘢（物資）」準備入院。她稱，當局會增加勸戒市民。若是確診個案，在等候入院期間不應外出，惟她強調因要病人入院後當局才會發「隔離令」，所以在入院前是沒有法例「箍住」他們，禁止他們外出，希望病人為了自己及家人不要外出。

何婉霞指現時仍布一百多人等待入院，呼籲病人在等候入院時要耐心等待。當局早前已抽調原本為出院病人提供支援服務的「護訊鈴」的護士成立一條新專線，並於昨日起開始服務，大部份病人都十分合作及耐心等待，護士為病人提供了感染控制資訊，明白病人十分心急，希望他們耐心等候。

她稱，當局已「密密手做」安排病人入院，亦已安排病情較穩定的病人轉到二線隔離病房，另有200多位病人已轉到鯉魚門社區隔離設施。

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記者：郭詩詩