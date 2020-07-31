【酒店優惠】半島酒店推服務式辦公室優惠　早8晚6包辦公設備+管家服務+米芝蓮美食$1,980起

▲ 半島酒店推服務式辦公室優惠，$1980起可入住10小時！（圖片來源：半島酒店官網）

抗疫期間，很多人改為在家工作，可是家中可能因網絡、配備不完善或家庭成員的打擾，未能發揮最佳工作表現。半島酒店現推出服務式辦公室優惠，大家可與工作伙伴在寧靜的酒店內專心工作。

半島酒店今日（31日）在官網宣布推出【商得益彰】服務式辦公室禮遇，只需$1,980起便可於上午8時至下午6時期間入住客房、享有HK$1,000餐飲禮遇，亦可免費使用以下設備：

使用室內無線VOIP網絡電話、掃描儀、打印和傳真機

使用房內之Nespresso 咖啡機、免費使用網絡電視和Chromecast裝置

使用高速無線Wi-Fi網絡

享用辦公室管家服務

泊車服務

大家可入住客房長達10小時，輕鬆完成緊接的視像及電腦會議，又可在維港景色下工作，令Ｗork From Home的日子變得有效率和有樂趣！

記者向半島酒店查詢入住人數，酒店回覆每間客房一般情況下最多可入住3人，但配合現時的限聚令，最多只可入住2人。酒店亦會按入住人數贈送相對數量的半島個人護理用品套裝，讓大家中作途中休息時，可洗澡輕鬆一下。

此外，是次優惠不設網上預訂，有興趣的人士可致電到訂房部訂房。

查詢或預訂：

電話：2910 1628

電郵：reservationphk@peninsula.com

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責任編緝：王芷瑩