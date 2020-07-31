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2016年旺角暴動案判囚7年　盧建民申上訴至終院被拒

社會 17:07 2020/07/31

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上訴人盧建民。（經濟日報資料圖片）

2016年旺角暴動案被告盧建民就1項暴動罪被判囚7年，盧早前就定罪及刑期申請終審法院上訴許可證明書，高等法院上訴庭今（31日）頒下判詞，駁回有關申請。判詞指，當3人或以上攜有共同目的而集結，不論目的合法與否，即干犯非法集結罪，而判刑的標準亦非單一個人行為，而是考慮到整個暴動規模。

涉案上訴人盧建民（32歲）早前就定罪及刑期向上訴庭申請終審法院上訴許可證明書，上訴庭於書面判詞中指，上訴人一方就定罪提出質疑，指暴動的其中一項元素為非法集結，而根據《公安條例》第18條，非法集結的定義指3個或以上的人集結在一起來，及作出擾亂秩序的行為或作出帶有威嚇性、侮辱性或挑撥性的行為。上訴人一方指，定罪須證明被告與其他集結人士是共同地存有更進一步的目的，並為了該目的而作出上述等行為。

惟上訴庭拒絕接納上訴人一方的說法，並採納律政司一方的說法，指出當3個或以上攜有共同目的而集結，不論目的合法與否，即干犯非法集結罪，而共同目的亦可以單純限於一起作出擾亂秩序的行為，而毋須有其他更進一步的目的。

判詞又提到，上訴一方指上訴人在事件中沒有向警方作出掟磚行為，亦沒有組織或計劃暴動，對比同類案例及案中的其他被告，申請人的刑罰過重。

惟法官在判詞中指，判刑並非只考慮申請人的個人行為，而是考慮到整個暴動規模，而對比同類案件的判刑亦不適用，因為判刑是根據原則，就每宗不同案件的案情作出考慮。上訴庭因此駁回申請，上訴人須繼續服刑。

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記者︰王仁昌

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