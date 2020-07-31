【新冠肺炎】國泰再有2人確診　曾於貨運站負責處理文件

國泰昨有2名貨運站員工確診，他們最後當值日期為7月26日和28日，國泰正為與確診者密切接觸的員工進行檢測，並將相關工作地點消毒。

國泰航空服務有限公司指，有2名員工於7月30日晚上確診感染新型冠狀病毒，2名員工為家屬關係。據了解，他們其中一位非同住家屬於較早時間確診，而他們最近曾與該家屬一起用膳。

該兩名員工當值地點為國泰航空貨運站2樓，負責出口貨機文件工作，無需接觸客戶。最後當值日期分別為本月26日及28日。2人與之前國泰通報個案並無接觸，亦非密切接觸的員工。

國泰已為曾與確診者有密切接觸的員工安排自行隔離及接受深喉唾液測試，而相關工作地點、更衣室、公共地方等已徹底清潔及消毒。

鑑於目前情況，國泰公司加強了一系列措施：

以1:49稀釋漂白水加強貨運站內恆常清潔及消毒措施的次數及強度，包括員工餐廳、更衣室、升降機及其他公眾地方等。

所有進入國泰航空貨運站的人士包括訪客必需戴上口罩及檢查體溫，我們亦限制升降機的載客人數，並收緊員工餐廳進出管制、座位及用膳安排等，及其他減低人流聚集的措施。

非輪班同事亦會被安排分散至貨運站內不同的地點工作或在家工作。

若員工出現發燒或呼吸道感染病癥，或與新型冠狀病毒感染者有密切聯繫，員工必需立即匯報，從而及早採取進一步的隔離及清潔消毒措施

根據貨運站傳染病應變機制，已提升應變級別，並根據衛生防護中心指引加強一系列清潔及消毒措施。國泰航空服務重申，公司一直以顧客與員工的健康及安全為首要考慮，並一向以透明機制適時公布上報個案，以釋疑慮。

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記者：陳梓蔚