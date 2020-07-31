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【演技升呢】高海寧演迷網+殺手+三十而已　高Ling演技受肯定：會繼續努力

娛樂 17:53 2020/07/31

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

高海寧在《殺手》演「清道夫」森森。

最近在TVB劇集《迷網》及《殺手》均有參與演出的高Ling高海寧，早前更客串內地熱播劇《三十而已》，該劇近日在內地播出，高海寧在劇中短短9場戲已引起迴響。

為答謝粉絲的支持，高海寧在微博寫下拍攝的心情。 

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高海寧客串內地劇《三十而立》爆發演技。（取自高海寧微博）

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高海寧發文感謝台前幕後

高海寧在微博發文：「謝謝大家對趙靜語的喜愛，引起這麼大的迴響真的是預期之外，每條留言都細細地看了，每句鼓勵都好好地收藏起來！」

此外，高海寧感謝台前幕後給自己的支持：「感恩能參演《三十而已》，好的劇本永遠是根本，為編劇 @编剧张英姬 點讚👍，感謝 #張曉波導演# 細膩用心地指導，還記得拍完一場戲，聽到你說『做得好，這場戲會很好看！』心裡的那份滿足讓我直接飆淚！演員也是普通人，也渴望得到肯定！」

高海寧發文感謝台前幕後。（取自高海寧微博）

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與江疏影合作有火花

高Ling續指：「還要感謝我的好對手@江疏影 ，一場戲的成敗取決於演員之間碰撞出來的火花，就像打乒乓球，一來一回才有交流。你的敬業和友善，讓我可以全情投入地演出，才成就了趙靜語！」

文末，高海寧表示期待再有合作的機會：「最後，感謝劇組和工作人員的照顧，我會繼續努力的！希望有機會再見！」

高海寧大曬好身材。（取自高海寧微博）

早前高海寧在《婚姻合伙人》受到關注，高海寧以真身在連登討論區和網民直接對話，積極回應網民的留言，認真親民。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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