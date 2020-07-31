【新冠肺炎】多間院舍新增感染個案　屯門新墟康和護老中心再多3人確診

▲ 屯門康和護老院增多3人確診。（資料圖片）

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（31日）新增121宗確診個案，亦是連續第10天「破百」；其中118宗屬本地感染，3宗是輸入個案；62宗與早前個案相關，56宗源頭不明；另有90多宗初步確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理何婉霞交代最新情況。

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張竹君指，本地個案中，有48宗是與家人或朋友相聚時感染，院舍方面，屯門康和護老院增多3人（個案編號：3153、3215、3260）確診；旺角稻香群組增多一人（個案編號：3163）確診；運房局檢測亦有多一名的士司機（個案編號：3176）確診；堅城（梁氏）建築群組亦多一人確診，而其辦公室所在的觀塘創紀之城三期，亦有一名曾於11樓負責洗手間清潔的工友確診（個案編號：3198）。

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▲ 西營盤高街明愛恩翠苑亦有一名工作人員初步確診。（陳國峰攝）

她又提到，香港耀能協會賽馬會白普理華心護康中心早前已有2宗確診個案，醫管局為院友化驗，今日再有一名院友初步確診，同住院友須接受檢疫，而其他院友結果呈陰性；而西營盤高街明愛恩翠苑亦有一名工作人員初步確診，中心為院舍檢測。

鑽石山志蓮長者日間中心亦有一名清潔工確診（個案編號：3235），目前已關閉，曾與該名患者用膳的員工會送往檢疫中心。至於早前亦有2名院友確診的大埔康和護老中心，張竹君指，中心已檢視院舍的環境，認為該處不適合進行當地隔離，所以搬離員工和院友檢疫。

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記者：陳子謙