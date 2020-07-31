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【媽媽絕招】兒子沉迷玩手機不做功課不睡覺　3孩單親媽一招解決機不離手惡習

育兒經 17:55 2020/07/31

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

馬來西亞一名媽媽分享，疫情下三個兒子留家只顧玩手機，於是出「絕招」解決他們機不離手的惡習。

手機成癮不單發生在大人身上，連小朋友也沉迷玩手機。馬來西亞一名媽媽分享，疫情下兒子留家只顧玩手機，既不做功課也不睡覺，媽媽屢勸無效，於是出「絕招」解決兒子機不離手的惡習。

馬來西亞單親媽媽陳春美（Yoyo）育有三名兒子——12歲易違、10歲鎮宇和5歲明輝，由於疫情關係，馬來西亞早前實施行動管制令，兒子待在家中不可出門，他們精力無限，媽媽一對三也不容易。

Yoyo希望兒子玩手機適可而止。（相片由受訪者提供）

兒子機不離手屢勸不改

Yoyo早前於Facebook發帖，指出由於3名兒子在家日子久了，長期拿著手機不放，媽媽多次勸阻，三兄弟依舊無動於衷，迫使媽媽出絕招。Yoyo在帖文寫道，

一直看電話，現在你老媽子就讓你們看個夠！

三兄弟因沉迷玩手機，被媽媽罰用透明膠紙把手機貼在臉上。（影片截圖）

影片中，Yoyo責備他們「一個、兩個、三個，功課不做，睡覺不睡」。她用透明膠紙把電話貼在兒子臉上，叫他們「看個飽」。小兒子笑說自己還能走路，兩個哥哥則乖乖企好不敢動。Yoyo接受TOPick查詢時表示︰

突然想起我看過一個中國的小電影，就是拿電話放在眼睛然後黏著，我就跟著做起來了。

媽媽小懲大誡望適可而止

她沒想到影片吸引這麼多人看。她指出3名兒子整天機不離手，以致不做功課，也不睡覺，才令她憤然使出絕招。兒子接受懲罰後，答應媽媽減少玩手機並會好好做功課和睡覺。

三兄弟受懲罰後，答應媽媽減少玩手機，以及好好做功課和睡覺。（相片由受訪者提供）

不過，考慮到手機有輻射問題，Yoyo拍片後已立刻將兒上臉上的手機脫下來。這只是小懲大誡，她只希望︰

小孩子們，請你們玩手機也要適量好不好。

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記者︰駱秀玲

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