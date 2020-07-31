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廚師涉去信警總稱多處放炸彈　被控發送威脅殺人信件提堂

社會 17:40 2020/07/31

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

案件押後至10月9日再訊，被告需還押候訊。（經濟日報資料圖片）

五旬廚師早前涉去信警察總部，聲稱會在香港各處放置炸彈，意圖對警員安全造成威脅，涉案廚師與其妻子及16歲兒子事後被捕，廚師被控1項發送威脅殺人信件罪，案件今（31日）於西九龍裁判法院提堂時，被告暫毋須答辯，案件押後至10月9日再訊，被告需還押候訊。

涉案被告王紹明（50歲）報稱任職廚師，他被控1項發送威脅殺人信件罪，控罪指他於2020年4月21日，在長沙灣保安道蘇屋郵政局，將1封聲稱在香港各處已放置多枚土製炸彈的信件惡意送出或傳遞，而明知內容為威脅殺死或謀殺警務人員及公眾的信件或文字，直接或間接令他人收到該信件。

案件今提堂時，被告並無私人律師代表，裁判官指被告所涉控罪超出當值律師服務範圍，但諮詢當值律師意見後，被告今天可酌情獲得有關服務。

控方申請押後案件作進一步調查，被告暫毋須答辯。被告申請保釋被拒，還押候訊。控方另指，本控罪最高刑罰可判以監禁10年。裁判官將案件押後至10月9日再訊。

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記者：林欣樂

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