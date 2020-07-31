【新冠肺炎】張竹君：每日源頭不明個案佔一半情況不理想　反映疫情未受控

▲ （陳國峰攝）

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（31日）新增121宗確診個案，亦是連續第10天「破百」。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君形容情況十分不理想，每日過百宗個案有約一半是沒有源頭，追蹤和隔離工作有限，直言疫情未受控，但未到失控情況，因未見數字有急升，反映部分措施有效，但效果未達預期所想。

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她解釋，若每宗個案能夠找到源頭，亦知道他們的行踪和隔離他們的緊密接觸者，有機會控制疫；但目前源頭不明個案眾多，表明社區有很多隱形患者，即使找到他們的緊密接觸者，但未能找到源頭，有機會是來自無病徵的人士，未必是他們的緊密接觸者，所以未能控制目前疫情，呼籲市民保持社交距離，盡量在家工作，減低傳播的機會。

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張竹君又說，翻查近日的個案，有部分個案仍有少量家庭活動，呼籲市民應考慮停止有關活動，如探訪親人、相約行山等，強調只要有一個人是確診患者，就會出現有很多緊密接觸者，變相難以控制疫情。她坦言，目前疫情仍未受控，希望政府推出的防疫措施，加上市民自律，未來可以控制疫情。

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記者：陳子謙