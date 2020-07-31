【立法會選舉】因應疫情押後舉行　林鄭：抗疫以來最艱難決定

▲ 林鄭月娥宣布押後立法會選舉。（資料圖片）

立法會選舉提名期今午（31日）結束後，特首林鄭月娥召開記者會，宣布因應疫情，押後選舉，形容這是艱難決定。

自今年1月起，已足足抗疫7個月，對民生造成很大打擊，特區政府從沒掉以輕心，她已主持14次抗疫記者會。她稱有需要作出7個月來，最艱難決定，押後原定9月6日的選舉是必須。

林鄭月娥於開場白時表示，為了公共安全，市民的健康，確保選舉可以在公平公正的情況下舉行，決定押後立法會選舉。她稱將援引《緊急法》作為法律基礎，又強調有關決定獲中央政府支持。

她稱過去一段時間，都有聲音質疑能否如期舉行選舉，候選人又如何安全舉行選舉工程；也有人去信她要求押後選舉，否則或採取司法行動。

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外界原預計 或多8人被DQ

選舉主任昨（30日）宣布12名參選人的提名無效，據了解，今日（31日）政府未有公布更多參選人被DQ，是因為快將公布選舉延期，故暫停行動。

12名立法會參選人被DQ未能入閘，當中包括4位現任立法會議員：公民黨楊岳橋、郭家麒、郭榮鏗及專業議政梁繼昌，其他都是本土派和素人。外界原先估計，還有另外8人，曾收到選舉主任提問但未獲確認提名有效，包括公民黨譚文豪、林瑞華，張崑陽、民協副主席何啟明、民陣召集人岑子杰、「熱血公民」鄭松泰、參選批發及零售界的張秀賢、人民力量陳志全等，很大機會出局。

可是，消息人士指，港府暫無計劃DQ其他不合資格的參選人。有政界中人認為，無被宣布出局的參選人，其實可能只是確認參選資格的程序停止，但並不代表他們符合已通過了門檻，估計若非今次押後選舉，當日簽署了「攬炒」聲明的參選人，全部都無法入閘參選。

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記者：葉紹堅、吳卓峰