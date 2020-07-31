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【天氣預測】天文台非首次直接發出三號風球　對上一次於2000年發生

社會 17:47 2020/07/31

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

天文台考慮今晚發出三號強風信號。（湯炳強攝）

天文台考慮今晚直接發出三號強風信號，相信不少人都會好奇為何會直接發出一號風球而直接發出三號風球。根據facebook專頁「MET WARN 天氣預警」表示，對上一次發生同樣情況於2000年6月18日，天文台於當晚9時15分直接懸掛三號強風信號。

【天氣預測】天文台考慮今晚發出三號強風信號　周末狂風大驟雨及雷暴

當時一道活躍低壓槽影響華南沿岸，並不斷形成旋渦，當晚9時，低壓槽內有一旋渦集結在大嶼山以南海面，旋渦增強為一小型熱帶低氣壓，中心風力達每小時60公里，並向北移動，穿過青衣進入新界。由於熱帶低氣壓非常接近香港，天文台當時預料風力會迅速增強，故直接懸掛三號風球。

而今次位於南海中北部的季風低壓，令本港今日較早時份掛起強烈季候風信號。上一次由強烈季候風信號轉為發出三號風球，為1993年年9月25颱風「黛蒂」襲港。當時本港受東北季候風及黛蒂共同影響，天文台發出強烈季候風信號，但季候風緩和後黛蒂繼續增強，令天文台懸掛三號風球取代強烈季候風信號，黛蒂其後進一步增強為颱風，天文台並懸掛八號風球。

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責任編輯：蘇文軒

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