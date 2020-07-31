【新冠肺炎】港鐵公布特別票務安排　8月31日前到期之都會票可申請延長

▲ 港鐵公布特別票務安排，8月31日前到期之都會票可申請延長。（資料圖片）

港鐵公司今日（31日）宣布延長港鐵都會票餘下車程，並且會為全月通加強版的乘客，作出特別票務安排。

港鐵公司今日宣布，如市民持有有效期於今年7月13日至8月31日期間屆滿的港鐵都會票，可於今年8月15日至10月14日期間，攜同該都會票前往指定港鐵車站的客務中心，經驗證後會獲發一張載有餘下車程的都會票，該票須於發出14日內啟用，啟用後有效40日。乘客若未能出示都會票，亦可提供相關收據、都會票編號或其他有效證明，職員會盡力提供協助。

延長港鐵都會票餘下車程的安排

港鐵都會票有效期屆滿日 延長都會票有效期的日子 2020年7月13日至31日 2020年8月15日至9月14日 2020年8月1日至31日 2020年9月15日至10月14日

資料來源：港鐵公司

此外， 在8月25日至9月7日期間，乘客於客務中心或 MTR Mobile 購買9月份全月通加強版，將獲贈一張港鐵站商店港幣50元購物現金券或港幣50元便利店現金券。持有7月或8月份全月通加強版的乘客，若不購買9月份全月通加強版，亦可換領1張港鐵站商店港幣50元購物現金券。

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記者：陳梓蔚